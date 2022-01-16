"В реанимации окрестили и легкие заработали" – Богдане Гасевич нужны деньги на реабилитацию

Автор: Фото предоставлено Натальей Гасевич. 16-летняя Богдана Гасевич из Винницы имеет ДЦП, спастическую диплегию, эписиндром. На курс реабилитации в марте в клинике Козявкина нужно 26 тыс.грн.

16-летняя Богдана Гасевич из Винницы имеет ДЦП, спастическую диплегию, эписиндром. Нуждается в постоянной реабилитации. Благодаря такому лечению уже передвигается с помощью ходунков. Однако еще не может удерживать равновесие. На курс реабилитации в международной реабилитационной клинике Козявкина в Трускавце нужно 26 тысяч гривен.

"Богдана родилась на 31-й неделе с весом 1 кг 650 г. Была на искусственной вентиляции легких. Мы ее в реанимации окрестили и лёгкие заработали, - рассказала Gazeta.ua мать Наталия Гасевич. - Через два месяца нас выписали с весом 2,3 кг. До года мы делали массажи. Но ребенок не сидел и плохо переворачивался. Невролог убеждала нас не беспокоиться. Но мы решили проконсультироваться в Виннице. Там Богдане поставили ДЦП, спастический парапарез, более выраженный в нижних конечностях. С тех пор ездим на реабилитацию. Необходимо проходить не менее четырех раз в год. Результат такой, что дочь сидит, хорошо разговаривает. В 2012 году прошли последние приступы эпилепсии. Три года назад Богданочке сделали две операции. И она передвигается с помощью ходунков. Планируем поехать в Китай, как только там откроют границу. Их методы лечения ставят больных на ноги. Пока что ездим в клинику Козявкина. Стоимость курса, проживание и питание составляет 26 тысяч гривен. Просим помощи у людей".

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Реквизиты для помощи:

карточка Приватбанка: 5168 7574 0973 4839 (Гасевич Наталья Вильяниновна).