Скандальные бирки с "составом" ребенка заменили на новые - как выглядят

В больнице Нововолынска изменили надпись на бирках для младенцев, которые раньше стилизовали под производство одежды.

Сделали это, чтобы никого не обижать, пишет "BBC Украина".

Бирки печатают на картоне с данными новорожденного. Если родители еще не выбрали ребенку имя, вписывают что-то вроде "наше солнышко", "ангелочек".

Бирки с новым дизайном получили уже 10 младенцев. Однако есть родители, которые просят именно первый вариант.

"Я в матери спрашиваю, какой им лучше и они выбирают. Ко мне подходила женщина, которая вот-вот должна рожать и говорила: "Вы тот первый образец с той утюгом не удаляйте, я только такой хочу". Видите ли, одни поняли, другие - нет ", - рассказала старшая акушерка Вера Жидкова, которой больше нравится второй вариант бирок "с сердечками".

Автор: Вера Жидкова Обновленный дизайн бирок для новорожденных. Их получили уже 10 детей

Виктория Туз, которая родила в этой больнице накануне, для сына Давида выбрала второй вариант.

"Против первого ничего не имею, но с сердечком мне больше нравится. Вообще очень рада, что такая инициатива появилась именно сейчас, когда я родила, потому что до этого вообще ничего не давали", - рассказала она.

Инициировал создание бирок для младенцев директор Нововолынской больницы Олег Шипелик. Он рассказал, что озадачен таким общественным резонансом, а особенно тем, что эта новость разошлась в российских СМИ.

Автор: Facebook-страница Нововолынской больницы Бирки с "составом" ребенка и "правилами ухода", которые спровоцировали скандал

"Дочь попросила у меня на школьный проект несколько моих детских фотографий. Я взялся искать. И вот в старом альбоме среди них была старая клеенчатая бирочка. На ней написано фамилия мамы, мой вес и рост. Я подумал: "А что сейчас выдают?", - сказал Шипелик.

Так у врача родилась идея сделать для рожениц и детей "что-то такое, чтобы им было приятно вспомнить через 20-30 лет".

"Поручил подобрать варианты и согласовать с родителями. Им это понравилось. Знаете, молодые мамы... И одевается же только раз при выписке, дома с этим никто не ходит", - отметил Шипелик.

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10 сентября в акушерско-гинекологическом отделении Нововолынской больницы младенцам начали цепляли бирки с надписью "Сделано с любовью". Также на них был "состав" ребенка и правила ухода - не стирать в стиральной машине и не гладить. Надписи на бирках спровоцировали скандал в сети. Пользователи разделились на два лагеря. Первым эта идея показалась милой и удачной, а другая сторона называет это неуважением к ребенку. В то же время состав "50% мама и 50% папа" был оскорбительным для одиноких женщин.