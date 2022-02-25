Украинцы массово записываются в территориальную оборону и становятся донорами крови

24 февраля около 4 часов утра Россия напала на Украину. Враг прорывается с нескольких сторон на территорию Украины, бомбит Киев, Харьков, Винницу и другие территориальные единицы. ВСУ дают достойный отпор и гражданские украинцы активно записываются в тероборону и сдают кровь.

Gazeta.ua получили информацию из разных городов и меньших населенных пунктов Украины и подобрали красноречивые фото, на которых видно, что люди стоят в длинных очередях. В крупных городах в разных частях государства очереди собираются как под войсками, так и под пунктами сдачи крови.

Фото: Инсайдер UA

Gazeta.ua получила информацию, что доноры крови срочно нужны для госпиталя пограничников. Стать донором можно в Институте сердца, отделении переливания крови (Киев, ул. Братиславская, 5а). Готовы сегодня принять до 120 человек.

Украинские звезды отреагировали на вторжение войск страны-оккупанта РФ в мирные города Украины. Селебритис призвали украинцев не паниковать, сдавать диверсантов стражам порядка и становиться донорами крови.