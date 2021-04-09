Украинцев порадовали прогнозом на выходные

В столице 10-11 апреля будет солнечно. Фото: pixabay.com

10 и 11 апреля в Украине будет светить солнце и преобладать сухая погода.

Завтра днем столбики термометров покажут +12...18°C, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. В воскресенье на западе температура воздуха поднимется до +20°C. Ночи еще будут холодными, +4...-2°C.

В столице 10-11 апреля будет солнечно, сухо и тепло. В субботу +12...14°C, а в воскресенье +14...16°C.

Во второй половине следующей недели в западной части Украины, на севере и кое-где в центральных областях снова ожидается похолодание. Возможен мокрый снег. Но в субботу-воскресенье везде в Украине будет тепло и солнечно.

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2021 года ожидаются 2 периода ретроградного Меркурия: с 30 мая по 23 июня и с 27 сентября по 18 октября. В такие периоды рекомендуют избегать серьезных начинаний, поездок и длительных путешествий.