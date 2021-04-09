Приметы и обычаи 9 апреля: чего нельзя делать в этот день

9 апреля верующие чтят память мученицы Матроны Солунской, которая терпела нечеловеческие издевательства, но не отреклась от христианской веры.
В народе верили, что в этот день завершается прилет ранних птиц, а потому говорили: "Мотря вышла из дома птичек встречать". Поскольку святая Матрона считается покровительницей хозяек, сегодня женщины в молитве просят помочь им в работе.
Святая Матрона была рабыней одной иудейки, которая до смерти избила женщину палками за то, что та тайно ходила в церковь. Тело святой сбросили со стены, но христиане нашли его и с честью похоронили. Впоследствии построили церковь во имя святой мученицы Матроны, в которой находились ее мощи.
Сегодня не рекомендуется менять постельное белье и отряхивать одеяла. Беременным не советуют выходить из дома.
Народные приметы:
Синие облака - к теплу и осадкам.
Барвинок только что из-под снега и сразу обильно зацвел - травы летом будет много.
Если ветер с юго-запада - жди длительной непогоды.
Верба зацвела, когда стояла ясная и теплая погода - лето будет теплое и щедрое на мед.
Кожух стал гибким и мягким - жди тепла и осадков.
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Південний антициклон Пеґґі принесе в Україну справжнє квітневе тепло. 9 квітня денна температура повітря підніметься до +7...11°C.
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