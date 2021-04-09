Приметы и обычаи 9 апреля: чего нельзя делать в этот день

Барвинок только что из-под снега и сразу обильно зацвел - травы летом будет много. Фото: pixabay.com

9 апреля верующие чтят память мученицы Матроны Солунской, которая терпела нечеловеческие издевательства, но не отреклась от христианской веры.

В народе верили, что в этот день завершается прилет ранних птиц, а потому говорили: "Мотря вышла из дома птичек встречать". Поскольку святая Матрона считается покровительницей хозяек, сегодня женщины в молитве просят помочь им в работе.

Святая Матрона была рабыней одной иудейки, которая до смерти избила женщину палками за то, что та тайно ходила в церковь. Тело святой сбросили со стены, но христиане нашли его и с честью похоронили. Впоследствии построили церковь во имя святой мученицы Матроны, в которой находились ее мощи.

Сегодня не рекомендуется менять постельное белье и отряхивать одеяла. Беременным не советуют выходить из дома.

Народные приметы:

Синие облака - к теплу и осадкам.

Барвинок только что из-под снега и сразу обильно зацвел - травы летом будет много.

Если ветер с юго-запада - жди длительной непогоды.

Верба зацвела, когда стояла ясная и теплая погода - лето будет теплое и щедрое на мед.

Кожух стал гибким и мягким - жди тепла и осадков.

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