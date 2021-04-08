Антициклон принесет в Украину апрельское тепло

В ночные часы возможен мороз. Фото: pixabay.com

Южный антициклон Пегги принесет в Украину настоящее апрельское тепло.

9 апреля дневная температура воздуха поднимется до +7...11°C, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. А в течение субботы-воскресенья столбики термометров в большинстве областей покажут +12...18°C.

В ночные часы еще возможен мороз. Но в пятницу днем антициклон обусловит сухую и солнечную погоду. На Приазовье ближайшей ночьюожидается небольшой дождь.

В Киеве завтра также будет сухо. Температура воздуха достигнет +10°C. В выходные температура воздуха в столице предполагается в пределах +13...17°C.

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На Пасху, 2 мая, в Украине будет холодно. Традиционной майской жары в этом году ждать тоже не стоит.