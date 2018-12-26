"Украина - самый амбициозный проект. Мы положили конец монополии "русского мира"

За века существования в виде колонии других империй у нас сформировалась ненависть к любой власти. Раньше это было оправдано. Сегодня эта историческая инерция вредит нам строить собственное государство. Нас могут не устраивать депутаты или президенты, но это не повод разрушать государственные институты.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал публицист Павел Казарин.

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"Украина сегодня - самый амбициозный проект постсоветского пространства. Раньше Россия была территорией определенных ценностей, вокруг которой - этнические проекты. Сейчас ситуация изменилась. Теперь на карте есть 2 модели ценностей - "русский мир" и украинский. Последний не является исключительно этническим. Украинцем можно стать, если исповедовать определенные ценности. Монополия "русского мира" на ценности закончилась, когда мы появились на карте. И эту перчатку мы ежедневно бросаем в лицо агрессору", - говорит Казарин.

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