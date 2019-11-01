Украина получит 150 флаконов сыворотки от дифтерии

В Украину доставят сыворотку от дифтерии. Фото: tyzhden.ua

150 флаконов противодифтерийной сыворотки предоставит для Украины ПРООН. Также планируют дополнительную закупку сыворотки.

Об этом в эфире программы "Право на власть" сказал председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"У нас сейчас есть 200 флаконов, 150 мы ожидаем в ближайшее время. По информации Центра общественного здоровья, есть подтверждение о предоставлении еще в этом году такой организацией как ПРООН 150 доз сыворотки. И мы принимаем решение об обращении в Минфин, чтобы закупить дополнительно",- сказал Радуцкий.

С начала года в Украине зафиксировали 21 случай заболевания дифтерии. Из них лабораторно подтверждены 5, остальные диагнозы установлены на основании клинических данных. По словам Радуцкого, к эпидемическому порогу заболевания дифтерией Украине не подошла. Хотя заболеваемость наивысшая за последние годы. Для сравнения, в период с 2010 до 2018 года в стране зафиксировали суммарно 59 случаев дифтерии.

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В правительстве считают,что вакцин в Украине на данный момент достаточно. Однако Радуцкий призывает украинцев прививаться от дифтерии, поскольку другой действенной защиты не существует.

Фракция "Голос" призывает президента Владимира Зеленского провести заседание Рады национальной безопасности и обороны относительно ситуации в Украине с заболеванием дифтерией.