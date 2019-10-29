"Украина на пороге страшной эпидемии" - Зеленского просят собрать СНБО

Дифтерия - острое инфекционное заболевание, от которого защищает вакцинация. Фото: 5.ua

Фракция "Голос" призывает президента Владимира Зеленского провести заседание Рады национальной безопасности и обороны относительно ситуации в Украине с заболеванием дифтерией.

Об этом заявила депутат от партии "Голос", член парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина на заседании Верховной Рады.

По ее словам, сейчас Украина "стоит на пороге возможной эпидемии страшной болезни, которая называется дифтерия".

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"Только что нам сообщили, что подтвердилось 14 случаев дифтерии у студентов ужгородского университета. Это очень большая цифра, ведь за этот год имеем уже 20 случаев", - добавила она. Депутат отметила, что во время прошлой эпидемии дифтерии в Украине заболели 20 тыс. человек, умерли 700.

Стефанишина отметила, что вакцинация - единственный способ предотвратить инфицирование дифтерией. По ее мнению, в стране необходимо провести мощную информационную кампанию по вакцинации.

"Сегодня 30% детей и 50% взрослых не является вакцинированными от дифтерии. Каждые 10 лет взрослые должны делать прививки от дифтерии. Сегодня мы с фракцией "Голос" обращаемся к президенту Украины для того, чтобы провести специальное заседание по возможной вспышки дифтерии в Украине" , - заявила Стефанишина.

Она добавила, что президенту будет направлено соответствующее обращение.

Центр общественного здоровья МОЗ проинформировал, что на 28 октября в Украине зарегистрировано 20 случаев заболевания дифтерией, из них 18 - в течение октября. Пять случаев заболевания подтверждено лабораторно в Луганской, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской и Киевской областях. В центре также отметили, что страна обеспечена дозами вакцины от дифтерии в достаточном количестве во всех регионах.