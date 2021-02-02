Убили шерифа и попались на лжи - заработал полиграф

Во время сильного эмоционального напряжения, у человека меняются физиологические показатели. Фото: pinterest.com

Показания детектора лжи впервые стали доказательством вины в суде 2 февраля 1935. Тест на полиграфе прошли двое мужчин, обвиняемые в убийстве шерифа.

С помощью детектора прокурор хотел определить, кто из преступников стрелял. После опыта мужчины признались, а адвокаты не стали подавать апелляцию.

К этому времени показания экспертов, основанные на научных методиках, не рассматривались в суде.

Исследования в области инструментальной диагностики детекции лжи начал физиолог Анджело Моссо. Он доказал, что во время сильного эмоционального напряжения, у человека меняются физиологические показатели — давление крови в сосудах и частота пульса.

Итальянский психиатр Чезаре Ломброзо впервые описал опыт, проведенный с помощью прибора для измерения пульса и артериального давления. Ученый заметил изменения давления во время допроса подозреваемого, однако он реагировал не на все вопросы.

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По состоянию на 1935-й с помощью полиграфа американский ученый Леонард Киллер обследовал более 2 тыс. подозреваемых. Ученый разработал первый современный детектор лжи в 1933 году, усовершенствовав прибор своего учителя Джона Ларсона.

Именно Ларсон создал первый полиграф, который мог одновременно фиксировать показатели артериального давления, пульса и дыхания. До 1932 года прибор использовали для поиска тел жертв.

Интересно, что в давние времена также использовали метод полиграфа. Подозреваемым измеряли пульс, наблюдали за цветом лица.

На Востоке в рот подозреваемому насыпали рисовую муку. Во время чувства страха частично прекращается выделение слюны. Если с течением времени мука оставалась сухой, то человека считали виновным.

В украинском законодательстве использование детектора лжи для расследования преступлений не предвидится. Кроме того, в Украине нет государственных полиграфологов.

В Мюнхене впервые провели операцию по трансплантации нерва. До этого делали только пересадку органов.