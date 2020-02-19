У центрі Львова привселюдно показали порнофільм

На рекламному екрані в "Вернісаж Lviv Mall" запустили порнографічний ролик. Скріншот з відео

18 февраля вечером на 42-дюймовом рекламном табло над входом в торговый центр "Вернисаж Lviv Mall" рядом с центральной площадью Рынок во Львове запустили откровенный порноролик.

Подтверждающее видео, снятое очевидцами, показал в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

"Центр в 21:49 по ул. Сапожная и такое вот можно увидеть у входа в магазин Вернисаж Львов mall - может это новый вид рекламы или чья-то месть, но мне это не нормально. С нравственных принципов мы видео заретушували, но показывают на экране - надеюсь понятно ", - подписал видео Зинкевич.

В администрации торгового центра открестились от вины в инциденте и заявили, что обратятся в полицию по поводу несанкционированного вмешательства неизвестных в работу торгового центра. Видео транслировалось меньше минуты.

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"Это подключились прохожие с телефона, возможно, у них была специальная программа. Мы видео передадим полиции, чтобы разобраться в ситуации. Это не инициатива торгового центра или наших работников и не техническая ошибка. Это было сознательно сделано каким-то неблаговидными людьми, которые проходили мимо" , - сообщила изданию ZAXID.NET администратор "Вернисаж Lviv Mall" Ульяна Недилько.

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