"Тряпье отправляем для чистки оружия и пушек" - как работает магазин внимательного потребления во Львове

Фото: Валерий Шмаков

Магазин внимательного потребления открылся во Львове на ул. Ивана Франко, 13 Сюда можно сдавать личные вещи и покупать бывшие в употреблении. В ассортименте одежда, обувь, сумки, бижутерия, декор, постель, книги, бытовая техника и мебель. Ассортимент будет увеличиваться. Подобный магазин есть в Харькове. Работает с 2014 года.

- А это комиссионный? - спрашивает женщина на входе в магазин 12 мая.

- Нет, мы магазин реюзу (повторного использования - Gazeta.ua). Вот, можете отсканировать наш QR код, - показывает на наклейку на стене тренерка по социальному предпринимательству и основательница благотворительной магазина "Ясна річ" Наталья Рябуха.

Большинство вещей, которые люди сдают в магазин - сортируются и передаются благотворительным организациям. Это 4-5 тонн ежемесячно.

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- В магазине оставляем лишь 10 процентов товара, - рассказывает Наталья. - Вещи передаем, в частности, волонтерам, которые помогают бездомным и возят гуманитарную в Донецкую и Луганскую области. Военным отправляем тряпки для чистки оружия, пушек и плетения маскировочных сетей. Помогаем госпиталю в Харькове. Благотворительные организации знают, что мы работаем с вещами. У них есть запросы. Разные.

На полках и подоконниках магазина немало вазонов. Есть пространство для коворкинга.

Автор: Валерий Шмаков Шторка примерочных кабинок сшитая из 30 использованных джинсов

- Пространство магазина сделано на основе философии, которую пропагандируем. В этой комнате будут продаваться отреставрированы мебель, - показывает один из залов соучредитель лавки "Ясна Річ" Ирина Сальник. - Например, вот разрисовали в интересный цвет старую тумбочку с зеркалом. Она нам досталась страшная и оббитая. А шторки для примерочных кабинок сшитые из 30-ти джинсов.

В комнате при входе, открыта мини-библиотека. Есть книги "Урбанизм и феминизм" и "Как предотвратить климатическую катастрофу" Билла Гейтса, "Господь симпатизирует аутсайдерам" Сергея Жадана, "Казаки: рыцарский орден Украины" Леонида Косенко.

- Есть книги на продажу и те, которые можно прийти и почитать, как в библиотеке. Здесь уютное место, можно посидеть, подумать, назначить кому-то встречу, - продолжает Ирина. - Кроме этого внутренний двор дома хотим превратить в уютный уголок в центре города, где можно отдохнуть или провести какое-то мероприятие. Но поскольку этот двор жилого дома, будет неправильно превращать его в общественное пространство. Здесь надо найти баланс на грани публичного и частного.

На перилах сохнут футболки. На мастер-классах на них учились наносить разнообразные принты. Так одежде, которая имеет незначительные повреждения, можно подарить новую жизнь.

- Пандус на лестнице, к сожалению, сделать невозможно. Конструктивные особенности здания такие, что очень узкая лестница и к рельсам трамвая не более двух метров. Я переживаю из-за этого, но пока ограничимся звонком на двери. Но пространство у нас для всех френдли. С животными можно заходить. Для детей познавательные мероприятия проводим, - говорит Ирина.

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Автор: Валерий Шмаков Футболки, имеющие незначительные повреждения можно спасти, нанеся различные принты

На фасаде дома еще нет внешней рекламы магазина, таргетинговой рекламу в соцсетях также не заказывали. Говорят, пока информация передается через "сарафанное радио".

- Мы открылись по-тихому 5 мая, но люди уже потихоньку заходят, перебирают одежду, интересуются, много пишут в соцсетях, - рассказывает Сальник. - Приходят покупатели разного возраста и это замечательно, что эта тема не имеет возрастных ограничений. По случаю открытия у нас праздник внимательного потребления - проводим лекции и мастер-классы. Об влиянии быстрой мoды нa климaт, прaвa рабочих, чтo шьют мoдную одежду. Мы открыты к сотрудничеству. Нашими партнерами могут стать все, кто прилагается к тому, чтобы была хорошая экосистема. Те, кто работают с правами человека, развивают сообщества, социальный бизнес, образование и культуру.

Среди нестандартных вещей в магазине можно приобрести плетеные корзины с переработанного пластика львовской мастерской Zelenew. А также эко-коллекцию вещей от дизайнера Ольги Стеблак, которая создает апсайклинг - производит новые вещи из старых. Шьет одежду из применяемых материалов, украшая упаковками от кофе, чая, кошачьего корма, а также старыми баннерами и обрезками тканей.

- Сегодня впервые прочитала об этом заведении. Мне понравилась концепция, - заходит в магазин художница Вера Василишин. - Очень круто, что можно приносить ненужные вещи. Может, они кому-то послужат, пойдут на переработку. Обязательно принесу свое. Нравится, что здесь есть много интересного переработанной посуды, разные мыльнички, тарелки. Раньше я проводила мастер-классы для дошкольников по росписи хлопчатобумажных эко-сумок, приучала детей сортировать мусор, отдавать предпочтение стеклянной таре вместо пластиковой.

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Автор: Валерий Шмаков Плетеные корзины с переработанного пластика львовской мастерской Zelenew

Цены на товары не высокие. Платье можно приобрести за 300 грн, детские кеды за 120 грн, наплечную сумку, женские блузки и пуловеры за 80 грн, а брендовый ремень к брюкам обойдется в 70 грн. Цены на детскую одежду стартуют от 40 грн, а на небольшие подушки и постельные принадлежности от 30 грн. Полотенца для ванной продаются по 50 грн. Кое-какую одежду можно приобрести и за 20 грн.

- Когда 2011 только собирала информацию окупится ли благотворительная лавка в Украине, то меня все отговаривали, говорили - не выгорит. Хотя и соглашались, что в Европе и США это работает, говорит основательница магазина Наталья Рябуха. - А почему у нас не может, не могли ответить. Достичь сверхприбылей цели не ставим, но сегодня наша лавка в Харькове самоокупаемая, там официально трудоустроено 5 женщин. Радуемся, что можем финансово поддерживать локальные проекты. Даже пережили карантин, сохранив рабочие места. Было сложно, думали, закроемся. Начали отправлять заказы по почте и владельцы помещения отменили аренду на этот период.

Украинский дизайнер Костя Омеля создал коллекцию рубашек из переработанных материалов. Рубашки монобренда OMELIA украшенные стразами и кристаллами. Модели изготовлены в размере оверсайз и подойдут как для мужчин так и для женщин с различными формами.