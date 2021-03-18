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четверг, 18 марта 2021 13:22

Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
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Люди с востока Украины, несмотря на сложную ситуацию там, смогли создать успешные и полезные бизнесы
Люди с востока Украины, несмотря на сложную ситуацию там, смогли создать успешные и полезные бизнесы
Люди с востока Украины, несмотря на сложную ситуацию там, смогли создать успешные и полезные бизнесы
Люди с востока Украины, несмотря на сложную ситуацию там, смогли создать успешные и полезные бизнесы
Люди с востока Украины, несмотря на сложную ситуацию там, смогли создать успешные и полезные бизнесы

На платформе онлайн-образования Почати.Бізнес стартовало голосование видео проекту Большие истории малого бизнеса. Серия коротких роликов рассказывает о бизнесменах из Донецкой, Луганской и Запорожской области. Часть из них - переселенцы, покинувшие свои дома и с нуля создавшие собственное дело: кто-то запустил бренд одежды, кто-то открыл хаб, а кто-то имеет музей. Другие - перерабатывают мусор, развивают туризм, очищают воду, ремонтируют машины и лечат людей.

Информационную кампанию "Большие истории малого бизнеса" ООН проводит уже 5 лет подряд совместно с фестивалем социальной рекламы Molodiya Festival.

Авторы видеороликов - молодые рекламисты и режиссеры, которые сняли истории этих предпринимателей, чтобы вдохновить других создавать собственное дело. А еще для того, чтобы показать людей, которые, несмотря на трудности, создали бизнес, предоставляют рабочие места и развивают регион.

"Часто встречаюсь с тем, что люди боятся начинать свой бизнес. А бояться нечего, надо просто изучить вопрос и воплощать его в жизнь. А еще интересоваться и жить своим делом ", - говорит один из героев Великих историй.

"Иметь свой маленький бизнес - это тушить пожары, которые горят повсюду", - считает другая предпринимательница.

За время кампании десятки бизнесов были сняты и получили рекламу. А вся Украина увидела, что на востоке страны множество интересных идей, людей и проектов.

Например, Наталья Сиренко открыла фотостудию в Мариуполе.

"Моя бабушка 40 лет проработала на железной дороге и постоянно говорила мне, как там классно. До определенного момента я думала, что железная дорога - самое крутое, что может произойти в моей жизни ", - рассказывает Наталья. Впрочем девушка вовремя поняла, чем хочет заниматься на самом деле. И это - фотография.

"Мариуполь город работяг и здесь очень мало кто понимает, для чего вообще нужна фотостудия. Самое сложное было сделать первый шаг. Мой первый шаг - пойти на учебу, - продолжает предпринимательница. - Фотография очень изменила мою жизнь. Я поняла, что она может быть и хобби, и работой. Жалею только об одном - что не стала делать это раньше".

Анна Чебан основала компанию по переработке пластиковых отходов. Анна давно мечтала сделать родной Мариуполь чище. В городе и области есть огромная проблема стихийных свалок, а о сортировке мусора раньше вообще мало кто слышал.

"В нашем городе нет мусороперерабатывающего завода, но есть несколько предпринимателей, которые его частично заменяют - кто-то перерабатывает стекло, кто-то пластиковые бутылки, кто-то бумагу, а я - пленку. Мы сейчас тесно работаем с объединениями совладельцев многоквартирных домов - это же клондайк вторсырья. Закупаем у них сырье и распределяем между собой", - рассказывает Анна.

Гранулы, полученные в результате переработки, необходимые предприятиям, которые изготавливают трубы, упаковочные сетки, технологические пленки, емкости для технических жидкостей, мебельную фурнитуру.

Гуляйпольский краевед Сергей Звилинський занялся предпринимательством, чтобы сохранить одно из старейших зданий города. Он создает музей-усадьбу семьи Кригер, который будет посвящен дореволюционному Гуляйполю. Экспонаты в музей собирал, покупал, находил годами.

Также благодаря гранту Сергей открыл в пределах туристско-развлекательного центра бар "Анархист" и хостел. Бар оформили в стиле лофт: бетонный пол, кирпичные стены, где сохранилась родная кирпичная кладка. В хостеле могут остановиться два человека.

Голосование за 15 свежих историй продлится до 23:59 19 марта 2021 За каждого участника можно проголосовать один раз, а трем самым популярным видеороликам обеспечат промокампанию.

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Почти все герои роликов когда-то получили грант от Программы ООН по восстановлению и развитию мира на развитие собственного бизнеса. Все желающие могут воспользоваться и другими возможности для предпринимателей от ООН.

Для тех, кто имеет собственное дело или только планирует это, ООН организует обучение на специализированных краткосрочных тренингах. Эти тренинги посвящены не только бизнес-планированию, но и другим практическим аспектам ведения предпринимательской деятельности - от юридической регистрации бизнеса и финансовой отчетности в маркетинге, деловой коммуникации и выставочной деятельности. Более 8000 мужчин и женщин уже получили навыки ведения бизнеса на таких тренингах. А еще почти 300 предприятий приняли участие в бизнес-выставках, которые прошли в четырех городах: Северодонецке, Краматорске, Львове и дважды в Киеве.

Также ООН обучают краудфандингу и запустили целую Академию краудфандинга.

А еще - создали онлайн-платформу, которая бесплатно обучает предпринимательству, Почати.Бізнес. Главный ресурс платформы - опыт тех, кто создал бизнес с нуля. Предприниматели рассказывают свои истории успеха и советуют, с чего начинать, где искать финансирование и единомышленников, как построить стратегию, обуздать PR и маркетинг и как минимизировать риски. Среди лекторов - основатели стартапа Petcube; владельцы компаний Новая Почта, Rocket; автор бренда конопляного текстиля DevoHome; основатели бренда эко-снеков "Фьючипсы" и другие предприниматели. Информация подается в формате видеокурсов, текстов и вижуала (статьи, интервью, инфографика и т.д.). Обучение бесплатное, а старательные студенты получают сертификат.

Автор: Валерия Радзиевская
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