Креативный дизайн: показали способы сделать мебель из старых бочек

Фото: idei-dekoru.com

Стильные садовые мебели легко сделать из старых металлических бочек. Вместо того, чтобы выбрасывать их на металлолом, ими может уже достаточно долго пользоваться.

Доказательством этого является эта подборка фото.

Столы и стулья, диваны, кресла и скамейки, шкафы и стеллажи, умывальники и мангалы, клумбы для цветов и лежаки для домашних любимцев - неполный перечень вещей, которые можно сделать из металлических бочек. Они выглядят стильно и эффектно.

Такая мебель более уместно смотрится в саду на даче, чем в интеръера городской квартиры.

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Переработка подержанных вещей, или ресайклинг - актуальное направление дизайна, связанный с эко-движением и пропагандой сознательного потребления. Повторное использование позволяет економиты ресурсы и уменьшает количество отходов, которые засоряют окружающую среду.

В небольшой квартире возникает комфорт и ощущение легкости от грамотной организации пространства. Речь идет не только о выборе цветов и материалов, но и расстановки мебели. Не надо жертвовать практичностью и комфортом из-за тесноты. Если поставить их в выгодном месте, то все получится на руку хозяевам. Все, что вам нужно знать, это несколько дизайнерских хитростей.