 
Ексклюзивы
1/5
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 1764
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3042
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 2475
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3123
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5481
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16338
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 576
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2709
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5913
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1782
Фото
Все фото
9
9
16
28
8
Креативный дизайн: показали способы сделать мебель из старых бочек
Креативный дизайн: показали способы сделать мебель из старых бочек
5 хитростей удобной расстановки мебели в тесной квартире
5 хитростей удобной расстановки мебели в тесной квартире
Просто и изысканно: показали роскошные кухни со стеклом вместо плитки
Просто и изысканно: показали роскошные кухни со стеклом вместо плитки
Невероятно уютные спальни, которые дополнили подвесным креслом
Невероятно уютные спальни, которые дополнили подвесным креслом
Необычное сочетание: показали интересные идеи оформления в ванной библиотеки
Необычное сочетание: показали интересные идеи оформления в ванной библиотеки
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Просмотров: 216
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 4482
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2709
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 603
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1305
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
24 мая 2019
Просмотров: 216
Травень
– Ох і цвіте! Як самашеччий! Хто це мені казав? Хоча що тут думати – так говорити міг тільки один чоловік. Він і говорив, важко ...
пятница, 24 мая 2019 23:28

Креативный дизайн: показали способы сделать мебель из старых бочек
9

  Комментировать

Фото: idei-dekoru.com

Стильные садовые мебели легко сделать из старых металлических бочек. Вместо того, чтобы выбрасывать их на металлолом, ими может уже достаточно долго пользоваться.

Доказательством этого является эта подборка фото.

Столы и стулья, диваны, кресла и скамейки, шкафы и стеллажи, умывальники и мангалы, клумбы для цветов и лежаки для домашних любимцев - неполный перечень вещей, которые можно сделать из металлических бочек. Они выглядят стильно и эффектно.

Такая мебель более уместно смотрится в саду на даче, чем в интеръера городской квартиры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали зеленый оазис среди асфальтовой пустыне

Переработка подержанных вещей, или ресайклинг - актуальное направление дизайна, связанный с эко-движением и пропагандой сознательного потребления. Повторное использование позволяет економиты ресурсы и уменьшает количество отходов, которые засоряют окружающую среду.

В небольшой квартире возникает комфорт и ощущение легкости от грамотной организации пространства. Речь идет не только о выборе цветов и материалов, но и расстановки мебели. Не надо жертвовать практичностью и комфортом из-за тесноты. Если поставить их в выгодном месте, то все получится на руку хозяевам.

Все, что вам нужно знать, это несколько дизайнерских хитростей.

idei-dekoru.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Креативный дизайн: показали способы сделать мебель из старых бочек». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
мая

"Нью-Йорк Айлендерс" начал легендарную серию в Кубке Стэнли

На стадионе погибли более 300 болельщиков

Самое читаемое
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
8
 Просмотров: 66858
Луценко говорит, что будет генпрокурором и &quot;не прогнет позвоночник&quot;
Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
 4 Просмотров: 58053
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею 6 Просмотров: 31267
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского Просмотров: 25000
Создали &quot;словарь Зеленского&quot;
Создали "словарь Зеленского" 2 Просмотров: 18378
Дом
5 хитростей удобной расстановки мебели в тесной квартире
5 хитростей удобной расстановки мебели в тесной квартире
9
 Просмотров: 1665
Просто и изысканно: показали роскошные кухни со стеклом вместо плитки
Просто и изысканно: показали роскошные кухни со стеклом вместо плитки
16
 Просмотров: 5571
Невероятно уютные спальни, которые дополнили подвесным креслом
Невероятно уютные спальни, которые дополнили подвесным креслом
28
 Просмотров: 1125
Необычное сочетание: показали интересные идеи оформления в ванной библиотеки
Необычное сочетание: показали интересные идеи оформления в ванной библиотеки
8
 Просмотров: 189
Показали зеленый оазис среди асфальтовой пустыни
Показали зеленый оазис среди асфальтовой пустыни
28
 Просмотров: 801
Больше всего комментируют
17
Зеленский прокомментировал референдум о мире с Россией
7
У Порошенко хотят конфисковать все имущество
6
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею
6
"Достаточно очковтирательства в ВСУ" - Хомчак сделал первое заявление
4
"Прошедшие выборы представляют угрозу для Украины" - Николай Княжицкий
Голосов: 2755
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua