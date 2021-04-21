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пятница, 23 апреля 2021 18:31

Сумки из парашютов и парусов: львовянин создал экологический бренд одежды
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Продукция бренда slow.ly
Фото: Фото предоставлено Олесем Москальчуком
Продукция бренда slow.ly
Олесь Москальчук
Продукция бренда slow.ly
Продукция бренда slow.ly

Львовянин 24-летний Олесь Москальчук создал бренд одежды slow.ly, который дает новую жизнь неожиданным материалам. В частности, изготавливают сумки с парашютов, парапланов и парусов судов.

Уникальный продукт создает с помощью сочетания остатков производства и качественных деталей. Цель проекта - обратить внимание на то, что каждая вещь имеет значительно больший жизненный путь, чем кажется на первый взгляд.

"Раньше я был владельцем магазина стоковой одежды для активного отдыха. Так появилась любовь к нестандратних и технологических материалов. Понял, что интересно будет развивать свой личный бренд. Вдохновился экологическими проэктам апсайклингу (создание новых вещей из старых, - Gazeta.ua) и решил попробовать себя в этом. Отец моей девушки занимается парапланеризмом и посоветовал, к кому обратиться за сырьем. Из остатков от производства парапланов, мы с командой создали первые 3 вида сумок и все, понеслось. Теперь имеем материалы с парусов малых судов, грузовых строп , куполов кайтсерфов а также кордури - крепкого нейлона, который в первую очередь разрабатывали для американской армии", - рассказывает он.

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Производство находится во Львове. Бренд сотрудничает с 4 мастерскими. Арсенал новинок постоянно обновляется. Одним из первых материалов с которого начали выпускать стабильные серии является Skytex. Из него изготавливают бананка Babadag Bag, а также рюкзаки Urban Pack и сумки Pokkie Bag, Lima и Yelagiri Bag.

"Этот супер невесомый и прочный нейлон получаем из двух разных украинских производств парапланов. Он прозрачный, особенно светлые цвета, поэтому содержимое сумки частично просвечивается. Шелестит словно осенние листья. Белый цвет преимущественно шелестит громче, цветные - меньше. Имеет влагозащищенное покрытие, а также интересную структуру - сразу заметите квадратики, из которых состоит материал. Такое плетение придает прочности и надежности", - говорит основатель бренда.

Ткань не требует особого ухода. Желательно стирать вручную, в теплой мыльной воде, тогда все свойства материала будут сохраняться дольше.

"Но не боится и стиральной машинки, только желательно стирать при малых оборотах и ​​пользоваться специальными гелями, которые не повредят покрытие. Конечно, со временем белый цвет приобретает определенные затертости, но при аккуратном использовании можно сохранить поверхность чистой довольно долго", - говорит Олесь Москальчук.

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95% продукции бренд продает через интернет. Цены на изделия стартуют от 350 грн. Сумки стоят в среднем 750 грн. Самое дорогое изделие - рюкзак за 2200 грн. Фаворит среди заказов - бананка Babadag Bag. Они продаются больше всего.

"Это - наша первая коллекция, и соответственно - самый известный продукт. Они очень универсальны - легкие, просторные, можно выбрать цвет и материал на свой вкус", - отмечает он.

"Наши клиенты разные - от подростков до зрелых людей. Это позволяет реализовывать различные замыслы, ведь у каждого поколения свои требования и предпочтения. Очень ценим наших клиентов, поскольку люди всегда рады быть причастными к бренду, делиться своими мыслями и идеями относительно того или иного изделия, голосовать за любимый цвет. Такое искреннее и дружеское общение больше всего откликается. Также нас вдохновляет создание специальных коллекций со сбором средств на волонтерские проекты", - добавляет Москальчук.

Украинский дизайнер Костя Омеля создал коллекцию рубашек из переработанных материалов. Рубашки монобренда OMELIA украшенные стразами и кристаллами. Модели изготовлены в размере оверсайз и подойдут как для мужчин так и для женщин с различными формами.

Автор: Валерий ШМАКОВ
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