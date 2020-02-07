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суббота, 08 февраля 2020 22:46

Выпустили коллекцию купальников с переработанного пластика

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Выпустили коллекцию купальников с переработанного пластика
Продукция бренда эластичная, долговечна и устойчива к хлору, который часто используется в басейнах.Фото: twitter.com/Aerie

Бренд женского белья Aerie выпустил новую коллекцию купальников Real Good Swim, которые сшиты из инновационной ткани Repreve.

Ее изготавливают из ПЭТ-бутылок, сообщает Fast Company.

Бренд принадлежит компании American Eagle и этой коллекцией заявил о своей приверженности к устойчивому развитию.

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Другие бренды, в том числе Reformation и Athleta, недавно также перешли на использование переработанного пластика в своих купальниках.

По словам президента Aerie Джен Фойл, компания ориентируется на молодых потребителей, в которых экологический подход к одежде, поэтому "цель Aerie - выпускать продукты, которые приятно носить и покупать".

Также продукция бренда эластичная, долговечна и устойчива к хлору, который часто используется в бассейнах.

"Эта коллекция - это больше, чем просто создание экологически ответственных продуктов. Речь идет также о поощрении к разговорам о защите нашей планеты и о стиле жизни, который сокращает отходы ", - рассказала президент.

В прошлом году компания объявила, что планирует к 2030 стать полностью углеродно-нейтральной, а в ближайшие три года она собирается на треть уменьшить потребление воды, используемой при производстве джинсовой ткани.

Украинский дизайнер мужской одежды и основатель бренда IDoL. Серж Смолин представил новую коллекцию FW '20 -21 во время 46-го Ukrainian Fashion Week. Коллекция получила название "Money", как символ взаимоотношений мировых экономик, в том числе борьбы американской и китайской, сообщили организаторы.

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Дата
08
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