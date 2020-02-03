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понедельник, 03 февраля 2020 14:58

"Мужчины становятся более слабыми": Серж Смолин представил коллекцию Money для бренда IDoL
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Коллекция подчеркнута яркими принтами S.Payet, выполненными на белых футболках.
Фото: Владимир Ануфриев
Коллекция подчеркнута яркими принтами S.Payet, выполненными на белых футболках.
Коллекция подчеркнута яркими принтами S.Payet, выполненными на белых футболках.
Коллекция подчеркнута яркими принтами S.Payet, выполненными на белых футболках.
Коллекция подчеркнута яркими принтами S.Payet, выполненными на белых футболках.

Украинский дизайнер мужской одежды и основатель бренда IDoL. Серж Смолин представил новую коллекцию FW '20 -21 во время 46-го Ukrainian Fashion Week.

Коллекция получила название "Money", как символ взаимоотношений мировых экономик, в том числе борьбы американской и китайской, сообщили организаторы.

Линейка дизайнера транслирует то, как под влиянием этих факторов выглядит современный потребитель.

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Коллекцию "Money" на подиуме представили не только модели-мужчины, но и девушки. Они дефилировали в длинных шерстяных пальто, легких пуховиках с курточного нейлона, имитирующие мужские рубашки, жилетах, строгих костюмах и брюках, кардиганах, надетых поверх пальто.

"Все ждали от меня костюмов, но их в линейке всего 3. И их я впервые показал на женской фигуре, демонстрируя то, что сейчас уже женщины управляют миром, а мужчины становятся более слабыми. В этом сезоне я представил мобильность, трансформацию и удобство, которые для меня вышли на первый план. Я взял классическую рубашку, но подал ее как пуховик, а в классическом пальто отрезал рукава и спинку, превратив их в фартуки ", рассказал Серж Смолин.

Коллекция подчеркнута яркими принтами, выполненными на белых футболках. Все look-и выполнены в холодной гамме: черно-белой с применением хаки и денима. Среди материалов преобладают плотная камвольная шерсть, курточний нейлон и легкая болонья.

Ukrainian Fashion Week состоялся в Киеве 1-5 февраля с рядом обновлений, новых форматов и ключевых тем. В этом сезоне акцентировали внимание на работах молодых дизайнеров. Впервые за 46 сезонов UFW открыл показ молодых дизайнеров - Fashion Accelerator Show.

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