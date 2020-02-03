"Мужчины становятся более слабыми": Серж Смолин представил коллекцию Money для бренда IDoL

Фото: Владимир Ануфриев

Украинский дизайнер мужской одежды и основатель бренда IDoL. Серж Смолин представил новую коллекцию FW '20 -21 во время 46-го Ukrainian Fashion Week.

Коллекция получила название "Money", как символ взаимоотношений мировых экономик, в том числе борьбы американской и китайской, сообщили организаторы.

Линейка дизайнера транслирует то, как под влиянием этих факторов выглядит современный потребитель.

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Коллекцию "Money" на подиуме представили не только модели-мужчины, но и девушки. Они дефилировали в длинных шерстяных пальто, легких пуховиках с курточного нейлона, имитирующие мужские рубашки, жилетах, строгих костюмах и брюках, кардиганах, надетых поверх пальто.

"Все ждали от меня костюмов, но их в линейке всего 3. И их я впервые показал на женской фигуре, демонстрируя то, что сейчас уже женщины управляют миром, а мужчины становятся более слабыми. В этом сезоне я представил мобильность, трансформацию и удобство, которые для меня вышли на первый план. Я взял классическую рубашку, но подал ее как пуховик, а в классическом пальто отрезал рукава и спинку, превратив их в фартуки ", рассказал Серж Смолин.

Коллекция подчеркнута яркими принтами, выполненными на белых футболках. Все look-и выполнены в холодной гамме: черно-белой с применением хаки и денима. Среди материалов преобладают плотная камвольная шерсть, курточний нейлон и легкая болонья.

Ukrainian Fashion Week состоялся в Киеве 1-5 февраля с рядом обновлений, новых форматов и ключевых тем. В этом сезоне акцентировали внимание на работах молодых дизайнеров. Впервые за 46 сезонов UFW открыл показ молодых дизайнеров - Fashion Accelerator Show.