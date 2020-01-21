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вторник, 21 января 2020 14:00

Ukrainian Fashion Week объявил программу

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Ukrainian Fashion Week объявил программу
Фото: Корреспондент.ne

Вчера, 20 января, организаторы Украинской недели моды объявили полную программу Ukrainian Fashion Week сезона FW20-21.

Ukrainian Fashion Week, который пройдет в Киеве 1-5 февраля, предлагает ряд обновлений, новых форматов и ключевых тем, пишет НВ.

"Украинская мода - это мода, которая больше не вмещается в старые представления о себе. Сегодня она формирует новые - на разных уровнях и в различных аспектах своего существования. Она динамична и находится в постоянном взаимодействии с миром, она меняет его и меняется вместе с ним", - говорят организаторы.

В этом сезоне акцент будет поставлен на работы молодых дизайнеров. Впервые за 46 сезонов UFW откроет показ молодых дизайнеров - Fashion Accelerator Show.

"Изменения - это самое лучшее. Изменения требуют усилий, но извлекают из нас ресурс, о котором мы не знали. Те дизайнеры, которые будут показываться в феврале, лучше демонстрируют эти наши новые силы, новые приоритеты, новое стремление и новое понимание украинской fashion-индустрии", - рассказала на презентации программы основатель и председатель оргкомитета Ukrainian Fashion Week

UFW FW20-21 предложит несколько показов в формате нон-стоп шоу для того, чтобы как можно больше молодых дизайнеров могли представить свои коллекции специалистам и представителям СМИ. Основанная UFW в 2003 году платформа New Names представит в этом сезоне 7 молодых дизайнеров. Также в рамках Недели моды пройдет Open Fashion Studio graduate show, которое объединит выпускные коллекции 19 молодых дизайнеров.

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Начнет день саммита портфолио-ревю брендов, разрабатывающих и создают этическую моду. Образовательную часть саммита завершат показы украинских дизайнеров, избравших путь изменений в направлении ответственной моды на главном подиуме UFW.

В воскресенье, 4 февраля, в Киеве прошел второй день Ukrainian Fashion Week. Свои коллекции сезона осень-зима 2018-2019 представили Ludmila KISLENKO, PRZHONSKAYA, Larisa LOBANOVA, J.Perekriostova, GUDU, ELENAREVA и другие. Украинский дизайнер Елена Рева (ELENAREVA) в новой коллекции экспериментирует с денимом. В нее вошли широкие джинсы с заниженной талией и свободная куртка со спущенной линией плеч. В коллекцию осень-зима 2018/2019 также вошли шифоновые платья с объемными рукавами, широкие пиджаки и узкие брюки. Дизайнер Людмила Кисленко (Ludmila KISLENKO) - один из первых и наиболее успешный дизайнер украинской моды. Она смело работает с цветом, легко соединяет фактуры. Ее модели отличаются конструктивным решением и оригинальными деталями.

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21
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