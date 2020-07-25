Танкер "Делфи" снова не смогли поднять

При попытке поднять танкер оборвались тросы. Фото: Reuters

Сегодня, в субботу, 25 июля очередная попытка поднять танкер "Делфи" в Одессе завершилась неудачей.

Во время операции по подъему судна, буксиры пытались выровнять корпус танкера .. Об этом сообщает УНИАН.

Как отмечается, на побережье, в районе пляжа "Дельфин", где находится танкер, собралось много людей.

Правоохранители занимались обеспечением общественного порядка.

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"Сегодня удалось вырастить 300-метровый стальной трос, закрепленный в лебедке буксира" Австралия ", со стропом, зафиксированным в носовой части" Делфи. Тросом соединили второй буксир - P & O Balqis - с кормой танкера ", - рассказал бизнесмен Андрей Ставницер, компания которого участвует в операции.

Позже буксиры дернули аварийный танкер, но тросы не выдержали нагрузки.

Как сообщили в одесской мэрии, оба тросы оборвались.

24 июля, возле Одессы буксиры не смогли поднять танкер "Делфи". Подготовительные работы по переброске судна на ровный киль продолжались практически весь день. Подрядная организация оказалась технически не в состоянии реализовать свой план с помощью буксиров.