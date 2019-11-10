Суда не будет: решилась ближайшая судьба задержанного в Польше ветерана Мазура

Мазура передали на поруки украинскому консулу. Фото: Facebook / Людмила Денисова

Ветерана Игоря Мазура на псевдо "Тополя", задержанного в Польше накануне, передали на поруки консулу. Раньше запланированного судебного заседания об избрании меры пресечения не будет.

"Сотрудник Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека передано на поруки Генерального консула Украины в Люблине. На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет проживать в Генеральном консульстве ", - сообщила Уполномоченный Верховной Радой по правам человека Людмила Денисова.

Подчеркнула, что прилагается максимум усилий для возвращения Мазура домой и не превращение его в заложника "политической мести РФ".

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"Борьба за судьбу нашего соотечественника продолжается", - добавила.