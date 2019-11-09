Судьбу Мазура в Польше решат в воскресенье

В Польше по запросу РФ задержали ветерана войны в Донбассе Игоря Мазура. Фото: Цензор

Задержанному в Польше ветерану войны в Донбассе Игорю Мазуру изберут меру пресечения в воскресенье в городе Хелм.

"10 ноября, в 11.00 прокуратура в польском городе Хелм будет рассматривать вопрос избрания меры пресечения Игорю Мазуру", сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

В судебном заседании по избранию меры пресечения Мазуру примет участие Генконсул Украины в Люблине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польше сделали заявление в отношении задержанного украинца

"Будем обращаться в суд с просьбой взять Игоря на поруки и освободить из-под стражи", сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

В субботу в Польше по запросу РФ задержали одного из лидеров "УНА-УНСО", ветерана войны в Донбассе Игоря Мазура с позывным "Тополь".

Позже с ним встретился украинский консул.