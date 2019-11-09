С арестованным добровольцем Мазуром встретился консул

Игоря Мазура задержали по просьбе РФ. Фото: "Эспрессо"

Украинский консул встретился с задержанным в Польше добровольцем Игорем Мазуром.

Об этом сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич, передает УНИАН.

"Консул Украины безотлагательно выехал к месту задержания гражданина Украины, встретился с задержанным, предоставил необходимую консультацию, а также обсудили вопросы адвокатской защиты. Прорабатывается комплекс вопросов по защите прав задержанного гражданина Украины", - подчеркнул Кирилич.

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Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в Польше по запросу Российской Федерации задержали украинского общественного активиста и добровольцев Игоря Мазура.

"В понедельник, 11 ноября, в городе Холм будет решаться вопрос о заключении нашего коллеги под стражу с целью экстрадиции в Россию", - говорится в сообщении.

В Польше задержали добровольца, ветерана войны в Донбассе, работника Секретариата уполномоченного по правам человека Игоря Мазура. Он должен был посетить официальное мероприятие по приглашению Польши. Пограничники задержали Мазура на запрос России через Интерпол.