Без давления России не обошлось: в Польше задержали нашего солдата-добровольца

Игоря Мазура задержали на границе. Фото: "24 канал"

В Польше задержали добровольца, ветерана войны в Донбассе, работника Секретариата уполномоченного по правам человека Игоря Мазура.

Он должен был посетить официальное мероприятие по приглашению Польши. Пограничники задержали Мазура на запрос России через Интерпол, сообщает "24 канал".

"Мы делаем все возможное, чтобы помочь нашему собрату. Но в этой ситуации решительную позицию должно занять наше государство, за свободу, независимость, территориальную целостность которой Тополь сражался не один десяток лет", - сообщает "Движение сопротивления капитуляции".

МИД призвали вмешаться в ситуацию и способствовать немедленному освобождению Мазура.

"А польскую сторону призываем прекратить выполнять российские инструкции - Москва это не оценит. Ведь может случиться, что российская сторона поведёт с польскими гражданами так же, как польская поступила с Игорем Мазуром", - добавили авторы сообщения.

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Мазур является помощником народного депутата от партии "Голос" Соломии Бобровской. Она уточнила, что польские пограничники задержали бойца по требованию России через Интерпол.

К Мазуру не допускают украинского консула и не дают адвоката, сообщил бывший нардеп Игорь Мосийчук. 11 ноября предварительно в городе Холм будет решаться вопрос о заключении бойца под стражу для экстрадиции в Россию.

Народный депутат Игорь Гузь сообщил о разговоре по задержанию бойца с генконсулом Украины в Люблине Василием Павлюком. Ситуация требует немедленного вмешательства генпрокурора Руслана Рябошапки и министра юстиции Дениса Малюськи. Они должны обратиться к генпрокурору Польши Збигневу Зебро с аргументами и требованием освобождения Мазура.

Омбудсмен Людмила Денисова подтвердила, что в Мазура не допускают украинского консула и не дают адвоката.

Представители Украины и Италии обсудили вопросы осужденного нацгвардийця Виталия Маркива. Это произошло во время встречи заместителей глав МИД и МВД Украины и заместителя министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Манлио Ди Стефано, передает пресс-служба МИД Украины.