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воскресенье, 10 ноября 2019 15:23

Задержание Мазура в Польше: в МВД рассказали о важных деталях

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Задержание Мазура в Польше: в МВД рассказали о важных деталях
Игорь Мазур изберут меру пресечения в воскресенье, 10 ноября. Фото: Prm

В Окружном суде Люблина в воскресенье, 10 ноября, в 17:00 будут избирать меру пресечения украинскому ветерану Игорю Мазуру.

Сейчас задержанный находится на допросе в отделе Окружной прокуратуры Холма. Об этом сообщает Укринформ.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что для задержания Мазура Россия нарушила устав Интерпола.

"Основанием для задержания стало опубликованное РФ в информационной системе Интерпола ориентирования о розыске Мазура с целью его ареста и последующей экстрадиции в Россию. РФ нарушила статьи 2 и 3 устава Интерпола, запрещающие необоснованное преследование, а также вмешательства в дела военного, политического, религиозного и расового характера ", - передает слова Авакова пресс-служба МВД.

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В то же время директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко предполагает, что задержание Мазура могло быть результатом спецоперации РФ.

"Период, когда произошли "преступления", за которые москали хотят судить "Тополя" охватывает 1994-2000 годы, то есть первая-начало второй чеченских войн. "Расследование" уголовного производства, по этим фактам датированное у россиян до 2014 года, то есть периодом, когда они уже задержали унсовца Карпюка, которого обвиняли в том же. А само циркулярное ориентирования было прислано полякам уже 2019 года. То есть не исключено, что кто-то из тех людей, которые могли знать, что Игорь "Тополя" приглашен или собирается в ноябре ехать в Польшу, дали знать об этом россиянам, а те быстро прислали туда именно такое сообщение о задержании, которое минимизировало осведомленность об этом полицейских украинского бюро Интерпола", - пишет он в Facebook.

В субботу, 9 ноября, в Польше по запросу РФ задержали одного из лидеров "УНА-УНСО", ветерана войны в Донбассе Игоря Мазура с позывным "Тополь".

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