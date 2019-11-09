В Польше сделали заявление относительно задержанного украинца

В Польше уверяют, что не отдадут украинца РФ.

Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевска уверяет, что задержание ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура в Польше является "исключительно техническим" шагом и гарантирует невиновность задержанного.

"Задержание на польской границе Игоря Мазура является исключительно техническим исполнением Республикой международных соглашений и обязательств. Отважный гражданский активист и ветеран войны на Донбассе, в Грузии и Чечне стал жертвой действий восточных соседей. Он был внесен российскими службами в реестр задержаний Интерпола", говорится в заявлении Гошевской в Facebook.

Это - наглядный пример использования Кремлем институтов международного права для политической мести. Мы не можем поддаться на провокацию. Мы не можем быть актерами российского сценария.

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Польша сделала то, что должна была сделать. Она задержала человека, который фигурирует в реестре. Но - для выяснения ситуации. Мы уже многое знаем. И я уверяю вас, что дорога в Россию не является открытой. Польские власти и суды будут тщательно расследовать это дело, а я, со своей стороны, помогаю и гарантирую невиновность Игоря Мазура в отношении российских обвинений".

В субботу в Польше по запросу РФ задержали одного из лидеров "УНА-УНСО" Игоря Мазура с позывным "Тополя".

Позже с ним встретился украинский консул.