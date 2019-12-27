Суд арестовал имущество "крестного отца контрабанды" Альперина

Высший антикоррупционный суд арестовал имущество одесского бизнесмена Вадима Альперина.

Об этом сообщила прессекретар Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, передает УНН.

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"Арестовал", - сказала Постолюк, отвечая на вопрос, арестовал ли ВАКС имущество Альперина.

Одесский бизнесмен Вадим Альперин, которого называют "крестным отцом контрабанды", вышел из СИЗО. За него внесли залог в 70 млн грн.

Альперина задержали по подозрению в организации масштабных незаконных схем на таможне.

По версии следователей, Альперин является главой преступной организации, которая специализировалась на махинациях с растаможкой товаров по заниженным ценам.