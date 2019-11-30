Правоохранители задержали грузовик с 400 кг героина

В Закарпатской области задержали фуру с героином. Фото: СБУ

В Закарпатской области сотрудники СБУ блокировали масштабную контрабанду героина в Европу.

Правоохранители остановили автомобиль со строительными материалами а пункте пропуска "Ужгород". Во время углубленного осмотра транспортного средства были обнаружены скрытые в листах клееной фанеры подозрительные пакеты, сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Проведенный на месте экспресс-анализ показал, что в пакетах находится героин. Правоохранители проверили часть груза, в каждом из осмотренных листов фанеры обнаружены наркотические средства. Общий вес изъятых наркотиков составляет 374 килограмма", - говорится в сообщении.

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Сейчас продолжаются следственные действия. Устанавливаются источники происхождения наркотиков, отправители и заказчики товара.

В Испании правоохранители перехватили подводную лодку с кокаином. На борту обнаружили более 2 тонн наркотиков.