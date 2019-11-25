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понедельник, 25 ноября 2019 11:40

Сигареты в угле: таможенники обнаружили контрабанды на 2,7 млн грн

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Таможенная служба задержала фуру с контрабандными сигаретами на 2,7 млн грн.

"На пункте пропуска Порубное в Черновцах задержали фуру, которая перевозила древесный уголь. Это классический рисковый товар, поэтому сделали обзор. В мешках с углем были спрятаны сигареты", - написал в Facebook руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

Автор: Facebook
  Таможенники обнаружили 62 800 пачек сигарет украинского производства на 2,7 млн грн.
Таможенники обнаружили 62 800 пачек сигарет украинского производства на 2,7 млн грн.

По его словам, обнаружили 62 800 пачек сигарет украинского производства на 2,7 млн грн.

Автор: Facebook
  Таможенники обнаружили 62 800 пачек сигарет украинского производства на 2,7 млн грн.
Таможенники обнаружили 62 800 пачек сигарет украинского производства на 2,7 млн грн.
Автор: Facebook
  Таможенники обнаружили 62 800 пачек сигарет украинского производства на 2,7 млн грн.
Таможенники обнаружили 62 800 пачек сигарет украинского производства на 2,7 млн грн.

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"Протокол изъятия, штраф - все "по рецепту", - подытожил Нефедов.

В Волынской области из частного автомобиля "Фольксваген" изъяли 20 тыс. пачек контрафактных сигарет. Товар был незаконно изготовлен на территории Украины и направлялся в Польшу.

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