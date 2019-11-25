Сигареты в угле: таможенники обнаружили контрабанды на 2,7 млн грн

Таможенная служба задержала фуру с контрабандными сигаретами на 2,7 млн грн.

"На пункте пропуска Порубное в Черновцах задержали фуру, которая перевозила древесный уголь. Это классический рисковый товар, поэтому сделали обзор. В мешках с углем были спрятаны сигареты", - написал в Facebook руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

Автор: Facebook Таможенники обнаружили 62 800 пачек сигарет украинского производства на 2,7 млн грн.

По его словам, обнаружили 62 800 пачек сигарет украинского производства на 2,7 млн грн.

Автор: Facebook Таможенники обнаружили 62 800 пачек сигарет украинского производства на 2,7 млн грн.

Автор: Facebook Таможенники обнаружили 62 800 пачек сигарет украинского производства на 2,7 млн грн.

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"Протокол изъятия, штраф - все "по рецепту", - подытожил Нефедов.

В Волынской области из частного автомобиля "Фольксваген" изъяли 20 тыс. пачек контрафактных сигарет. Товар был незаконно изготовлен на территории Украины и направлялся в Польшу.