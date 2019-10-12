На Волыни изъяли контрафакт на полмиллиона гривен

Контрафактные сигареты изъяли на Волыни. . Фото: Госпогранслужба Украины.

В Волынской области из частного автомобиля "Фольксваген" изъяли 20 тыс. пачек контрафактных сигарет.

Товар был незаконно изготовлен на территории Украины и направлялся в Польшу, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Во время визуального осмотра водитель отказался открыть автомобиль для проверки. Обыск состоялся на основании постановления суда.

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Правоохранители нашли и изъяли 40 ящиков сигарет, а именно - 20 000 пачек контрафакта стоимостью около полумиллиона гривен.

Госсбюро расследований устроило одновременно 40 обысков на Львовской таможне. Там разоблачили масштабную схему провоза контрабанды.