Дело "короля контрабанды": замглавы Киевской таможни отменили арест

В конце 2018 в начале 2019-го Тупальский исполнял обязанности руководителя Одесской таможни. Фото: radiotrek.rv.ua

Подозреваемому в причастности к преступной схеме растаможки заместителю главы Киевской городской таможни ГФС Сергею Тупальскому отменили ночной домашний арест.

Соответствующее решение 18 декабря вынесла Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.

"По результатам судебного рассмотрения коллегия судей решила отменить меру пресечения подозреваемому в виде домашнего ареста в ночное время суток и отказать детективам Национального антикоррупционного бюро в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в решении суда.

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Центр противодействия коррупции обратил внимание, что другим фигурантам дела меры пресечения оставили.

"Мы не можем не обратить внимание, что Тупальский является выходцем из Службы безопасности Украины. Органа, доверия к которому пока на совсем нет. Можем только надеяться, что решение ВАКС и прошлое Тупальского никак не связаны", - отметили в ЦПК.

Детективы национального антикоррупционного бюро задержали заместителя начальника Киевской городской таможни ДФС Сергея Тупальского. Вместе с ним задержали 10 человек. Дело связано с "одним из самых известных контрабандистов" Украина одесским бизнесменом Вадимом Альпериным, который якобы предлагал детективам НАБУ взятку в $800 тыс.