Дело "короля контрабанды": замглавы Киевской таможни отменили арест

 
Ексклюзивы
1/5
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 5 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 5 году войны
Просмотров: 891
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 819
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1062
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1494
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2754
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 531
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2547
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 270
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1170
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 549
Фото
Все фото
23
5
3
9
4
Художница рисует самых милых в мире зверей
Художница рисует самых милых в мире зверей
Украинская студентка рассказала о жизни и учебе в Ванкувере
Украинская студентка рассказала о жизни и учебе в Ванкувере
Украинцы стали больше верить в Святого Николая, чем в Деда Мороза
Украинцы стали больше верить в Святого Николая, чем в Деда Мороза
&quot;Ни о чем не жалею&quot;: актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
"Ни о чем не жалею": актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
В Киевском метро произошел коллапс
В Киевском метро произошел коллапс
Видео
Все видео
Новая украинская ракета "Ольха-М" прошла испытания: результаты разработки
Новая украинская ракета "Ольха-М" прошла испытания: результаты разработки
В "Нацкорпусе" обещают перекрыть улицы, если полиция не отпустит задержанных во время митинга против распродажи земли
В "Нацкорпусе" обещают перекрыть улицы, если полиция не отпустит задержанных во время митинга против распродажи земли
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Бадоев снял клип для KAZKA, который фанаты раскритиковала за чрезмерный эротизм
Бадоев снял клип для KAZKA, который фанаты раскритиковала за чрезмерный эротизм
Справка из психбольницы помогла нардепу Киви избежать тюрьмы
Справка из психбольницы помогла нардепу Киви избежать тюрьмы
Интервью
1/5
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1062
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 504
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1170
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2664
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11232
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2019
Просмотров: 855
Чорний лис
— Що ти знаєш про лисячу хит­рість? Тільки те, що в казках у дитинстві прочитав, — Іван Дмитрович поблажливо дивиться на мене. ...
четверг, 19 декабря 2019 11:34

Дело "короля контрабанды": замглавы Киевской таможни отменили арест

  Комментировать
Дело &quot;короля контрабанды&quot;: замглавы Киевской таможни отменили арест
В конце 2018 в начале 2019-го Тупальский исполнял обязанности руководителя Одесской таможни. Фото: radiotrek.rv.ua

Подозреваемому в причастности к преступной схеме растаможки заместителю главы Киевской городской таможни ГФС Сергею Тупальскому отменили ночной домашний арест.

Соответствующее решение 18 декабря вынесла Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.

"По результатам судебного рассмотрения коллегия судей решила отменить меру пресечения подозреваемому в виде домашнего ареста в ночное время суток и отказать детективам Национального антикоррупционного бюро в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в решении суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На контрабандиста Альперина одели электронный браслет

Центр противодействия коррупции обратил внимание, что другим фигурантам дела меры пресечения оставили.

"Мы не можем не обратить внимание, что Тупальский является выходцем из Службы безопасности Украины. Органа, доверия к которому пока на совсем нет. Можем только надеяться, что решение ВАКС и прошлое Тупальского никак не связаны", - отметили в ЦПК.

Детективы национального антикоррупционного бюро задержали заместителя начальника Киевской городской таможни ДФС Сергея Тупальского. Вместе с ним задержали 10 человек.

Дело связано с "одним из самых известных контрабандистов" Украина одесским бизнесменом Вадимом Альпериным, который якобы предлагал детективам НАБУ взятку в $800 тыс.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дело "короля контрабанды": замглавы Киевской таможни отменили арест». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
декабря

"Нам говорят замечательные речи, а готовят удар в спину"

Николай Лукаш ввел новые слова в украинский язык

Варили пиво и просили здоровья - как украинцы проводили Николая

Подарок к Николаю: Приватбанк перешел в государственную собственность

Немецкий маньяк продавал мясо в рестораны

Самое читаемое
&quot;Ни о чем не жалею&quot;: актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
"Ни о чем не жалею": актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
9
 1 Просмотров: 21951
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя Просмотров: 8595
В бою Лопес не увидит Ломаченко – экс-чемпион мира
В бою Лопес не увидит Ломаченко – экс-чемпион мира Просмотров: 8325
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
 Просмотров: 7497
Субсидия деньгами: эксперт назвал плюсы и минусы монетизации
Субсидия деньгами: эксперт назвал плюсы и минусы монетизации
 1 Просмотров: 6390
Общество
Каникулы у школьников продлятся больше двух недель
Каникулы у школьников продлятся больше двух недель Просмотров: 450
Волонтеры и ветераны становятся силой, которая будет диктовать программы политикам: главное в журнале "Країна"
Волонтеры и ветераны становятся силой, которая будет диктовать программы политикам: главное в журнале "Країна"
 Просмотров: 261
Новая украинская ракета "Ольха-М" прошла испытания: результаты разработки
Новая украинская ракета "Ольха-М" прошла испытания: результаты разработки
 Просмотров: 648
Скоро украинцы не смогут покупать отечественный коньяк или бри
Скоро украинцы не смогут покупать отечественный коньяк или бри Просмотров: 747
Представители России сорвали переговоры об обмене пленных и задержанных
Представители России сорвали переговоры об обмене пленных и задержанных Просмотров: 648
Больше всего комментируют
11
"Старые "элиты" сповротивляются" - Зеленский о стычках у Рады
5
Столкновения под парламентом: полиция задержала 26 человек
4
Верховная Рада поставила точку в вопросе неприкосновенности
3
Подозреваемая в убийстве Шеремета написала письмо его матери
3
Убийство Шеремета: полиция нашла у Антоненко мину
Голосов: 47676
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua