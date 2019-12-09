На контрабандиста Альперина одели электронный браслет

На Альперина одели электронный браслет. Фото: Prm

На одесского бизнесмена Вадима Альперина после освобождения из СИЗО надели электронный браслет.

Это подтвердила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, передает УНН.

"Да, на Альперина надели электронный браслет", - сказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Элитное оружие и чайник - схватили мужчину, который перевозил японский антиквариат

29 ноября Высший антикоррупционный суд избрал для Вадима Альперина меру пресечения в виде содержания под стражей и определил залог в более 70 млн грн. Прокуроры САП ходатайствовали в суде о избрании Альперину ареста с возможностью внесения залога в размере 288 млн 150 тыс. грн.

Одесский бизнесмен Вадим Альперин, которого называют "крестным отцом контрабанды", вышел из СИЗО. За него внесли залог в 70 млн грн.