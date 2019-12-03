Контрабандист Альперин вышел из СИЗО: "Спасибо всем, кто ждал"

Альперина подозревают в организации масштабных незаконных схем на таможне. Фото: Politeka

Одесский бизнесмен Вадим Альперин, которого называют "крестным отцом контрабанды", вышел из СИЗО.

За него внесли залог в 70 миллионов гривен, пишет "Слово и дело".

Сам бизнесмен в Facebook поздравил Киев с первым снегом и отметил, что хочет "подбросить" свежих новостей о себе.

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"Вдохнуть на полную грудь морозный воздух свободы, особенно приятно! Спасибо всем, кто ждал", - написал Альперин.

27 ноября Альперина задержали детективы НАБУ. Его подозревают в организации масштабных незаконных схем на таможне. По версии следователей, Альперин является председателем преступной организации, которая специализировалась на махинациях с растаможкой товаров по заниженным ценам. 29 ноября Высший антикоррупционный суд взял Вадима Альперина под стражу до 25 января 2020 года с возможностью залога в 70 млн гривен.