Студенты воссоздали бои майдановцев с "Беркутом"

Фото: Валерий Шмаков

Во Львове на площади Рынок состоялась театрализованная акция "Пламя Достоинства" во время которой студенты воссоздали события 2014 года, которые состоялись на Майдане.

Постановку, посвященную седьмой годовщины штурма Майдана организовали участники ОО "Студенческого братства" и волонтеры.

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Около 40 активистов воссоздали основные этапы противостояния на Майдане. В частности, начало Евромайдана, избиение студентов "Беркутом", штурм силовиками КГГА, бои на Грушевского и расстрел Героев Небесной сотни на ул.Институтской.

"В ночь на 19 февраля 2014 все, что можно было увидеть на Майдане, - это пламя, которое мешало правоохранителям добраться до активистов. Однако наиболее неугасимое пламя было внутри каждого украинца, оно давало сил бороться за будущее. На реконструкции мы стремимся зажечь в ваших сердцах огонек памяти Революции достоинства", - отметил председатель Студенческого братства Львовского национального университета им. Ивана Франко Ростислав Радиш.

В завершение присутствующие зажгли лампадки и почтили минутой молчания Героев Небесной сотни.

Накануне Дня Героев Небесной сотни в Доме офицеров во Львове открылась выставка "Революция достоинства: вспышки памяти". Целью выставки является напомнить людям о Майдане, выдающимся событии новейшей истории.