"В осколках, которые извлекли из головы, был свинец" - Богдан Брич вспомнил события Евромайдана

Частный предприниматель Богдан Брич был ранен во время Революции достоинства. Фото предоставлено Богданом Брич.

Частный предприниматель Богдан Брич из Тернополя поехал в столицу в ноябре 2013 года. Во время Революции достоинства входил в состав 4-й казацкой сотни самообороны.

"Когда Янукович не подписал соответствующие договоренности с Евросоюзом, решил, что нужно ехать в Киев и также влиять на процесс. Главное - не молчать, ибо в противном случае вернемся назад в СССР. В ночь избиения студентов был на Майдане. Около 3 ночи мы с товарищем поехали к нему домой немного отдохнуть. Утром уже по телевизору увидел новости о жестоком избиении молодежи. Домой уже не ехал, так и остался на Майдане. Тогда общался с монахами Михайловского собора. Они рассказывали, как бежали люди, стучали в ворота и просились внутрь. Это напомнило средневековые времена, когда от татарского нашествия прятались в церквях ", - рассказал Богдан Брич.

18 февраля мужчина получил ранение в голову.

"На мне была военная каска, когда привели в себя, то уже ее не нашел. Не знаю это была настоящая пуля. Останки, которые затем вытащили из головы, отдал на экспертизу. Там обнаружили свинец, но это была пуля, или крупная дробь-картечь - неизвестно ", - сказал Брич.

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После ранения мужчину прооперировали 24 февраля в Тернополе. Врачи называют чудом, что он выжил.

"Не имею права быть скептиком и разочаровываться. Верю, что Революция достоинства еще продолжается. Просто дело надо довести до конца. К сожалению, на сегодня нация не почувствовала себя победителем. Те процессы, которые произошли после Майдана, возглавили люди, которые были недостойны этого. А следовательно, нет компенсации за Небесную сотню, всех раненых", - добавил Богдан.

Полный текст воспоминаний участников Революции достоинства читайте в свежем выпуске журнала "Країна" за 18 февраля.

В Украине почтили память Героев Небесной сотни. Во время жестких противостояний в феврале 2014 погибли 98 участников Революции достоинства. Пострадали 622 человека.