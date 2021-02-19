"Опускаю голову, а моя куртка в крови" - волонтер рассказала о расстрелах на Майдане

Олеся Жуковская участвовала в Революции Достоинства. 20 февраля снайпер попал ей в шею. Фото: предоставлено Олесей Жуковской

Участие в Революции достоинства медик Олеся Жуковская принимала, когда ей было 20 лет. Впервые приехала на столичный майдан Независимости 2 декабря 2013-го. Во время жестоких противостояний 20 февраля 2014 года снайпер попал ей в шею - за 1 см от сонной артерии.

"Когда начался Майдан, работала фельдшером в селе. После силового разгона студентов в центре Киева, решила ехать в столицу. В автобусе, который направлялся в Киев, были только мужчины. Среди них сидела одна 20-летняя девушка. Это была я. Тогда я 2-й раз в жизни поехала в столицу. Знакомилась с другими участниками Революции достоинства, общалась", - вспоминала Жуковская.

"31 декабря впервые пошла помогать в медпункте на Майдане. Когда начались противостояния на Грушевского, помогала врачу как медсестра. Промывали глаза от слезоточивого газа, оказывала первую помощь раненым, останавливала кровотечение", - добавила она.

В ночь на 20 февраля 2014-го Жуковская ночевала в костеле недалеко от Михайловского собора.

"Утром 20 февраля пошла за медикаментами. Еще не знала, что происходит на Майдане. Когда подошла к Михайловскому, увидела, что относят раненых. Как дошла до Лядских ворот, увидела близких друзей, которые разносили еду и напитки. Спросила, надо ли им помощь . Как вдруг - выстрел. Не поняла, что произошло. Посмотрела на друга, который стоял напротив. Он сказал: "Солнышко, тебя ранили". Опускаю голову, а моя куртка - в крови", - рассказала медик.

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В Украине почтили память Героев Небесной сотни. Во время жестких противостояний в феврале 2014-го погибли 98 участников Революции достоинства. Пострадали 622 человека.