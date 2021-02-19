"На щите переносил мужчину, у которого было оторвано все ниже живота" - воспоминания очевидцев расстрелов на Майдане

Участник Революции достоинства Сергей Васильченко поделился воспоминаниями о Майдане. ФОТО: Ирина МАМРИГА

В Украине почтили память Героев Небесной Сотни. Во время жестких противостояний в феврале 2014 погибли 98 участников Революции достоинства. Пострадали 622 человека.

В Гайсине Винницкой области местная община собралась почтить память погибших 18 февраля у памятника Небесной сотни. Очевидцы расстрелов в центре столицы поделились с Gazeta.ua своими воспоминаниями о тех событиях.

"Во время рукопашных столкновений почувствовал сильный удар по голове, видимо, дубинкой. Хотя был в двух вязаный шапках и армейской каске, потерял сознание. В тот же день вблизи переулке Крепостной у меня под ногами разорвалась граната. Сам вытащил осколки и снова побежал на Майдан . Никогда не забуду, как переносил тела погибших людей ", - рассказал Сергей Васильченко.18 февраля 2014 он дважды был травмирован.

"Позже нога напухла и начала синеть. Врач-волонтер взялся искать инородное тело. Сказал терпеть, потому наркоза не было. Всунул хирургические ножницы в ногу. Вытащил пластмассовый шарик размером с лесной орех. После этого посоветовал ехать в больницу. Сказал, нужна еще одна операция во избежание сепсиса и ампутации конечности. Вечером одна киевлянка увезла в больницу. На следующий день я был на операционном столе. Неделю лечился, потом проходил реабилитацию. Мы должны помнить, что 18-20 февраля 2014 произошло массовое убийство гражданских лиц в столице европейского государства. Это были защитники демократии, прав нашего народа, патриоты. Надеюсь молодое поколение будет чтить память наших героев, которые положили на алтарь свободы самое дорогое - свою жизнь", - добавил он.

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Еще один участник Революции достоинства Виктор Недоля также ездил в Киев с первых дней протестов. Входил в 27-й сотни самообороны Майдана.

"19 февраля навсегда запечатлился в памяти. Были баррикады, все горело и пылало. Ходили слухи, что предстоит серьезная зачистка. Только мы не знали, что она будет проводиться такими нечеловеческими кровавыми методами. Все понимали: назад дороги нет. Когда сгорел Дом профсоюзов, а с ним тысячи бронежилетов и противогазов, мы друг другу говорили: "Свобода или смерть", - вспомнил Виктор Борисович.

"Вечером все занимались подготовкой, как в большой пчелиной семьи, готовили коктейли Молотова, долбили мостовую. Ночью удалось подремать два часа, сидя на одной табуретке с другом. Нас разбудил сильный взрыв, то началась бойня".

20 февраля Недоля носил раненых, укреплял баррикады.

"Когда бежал возле гостиницы "Украина", в нескольких сантиметрах от головы пролетела пуля. Ноги подкосились, тело зьижилось. Я упал. Не понимал, что происходит: везде крики, выстрелы. По мне топтались. Снайперы были уверены, что убили меня , иначе пристрелили бы. Ангел-хранитель меня уберег. Не помню, как встал, побежал в палатку. Там выпил горячего чая. Когда прошел мандраж, снова вернулся на место штурма. До сих пор снится, как я нес на щите мужчину, у которого было оторвано все ниже живота. Фонтаны крови, которые я закрывал тряпкой. К сожалению, до сих пор убийцы не наказаны. Виновники расстрелов сейчас позорят Украину ", - добавил Виктор Борисович.

Верховная Рада приняла заявление к 7-й годовщине Евромайдана и Революции достоинства. Проект постановления №2739 поддержали 295 народных депутатов. "За" проголосовали все политсилы парламента, кроме партии кума Путина "Оппозиционной платформы - За жизнь". Документ называет революцию достоинства одним из ключевых моментов украинского государства и выразителем национальной идеи свободы. Осуждает режим президента беглого Виктора Януковича и противоправную деятельность отдельных правоохранителей, военнослужащих внутренних войск, прокуроров, судей и других должностных лиц.