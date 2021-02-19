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пятница, 19 февраля 2021 16:56

"У меня было полсотни рваных ран" - художница поделилась воспоминаниями о событиях на Майдане

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&quot;У меня было полсотни рваных ран&quot; - художница поделилась воспоминаниями о событиях на Майдане
18 февраля 2014-го Виктория Романчук получил ранения. Фото: предоставлено Викторией Романчук

Художница Виктория Романчук родом из Волыни впервые приехала в столицу 1 декабря 2013-го. Тогда ей было 15 лет. 18 февраля 2014 года получили ранения от светло-шумовой гранаты возле Дома профсоюзов.

"Утром 1 декабря мы уже были на Михайловской площаде. Было незабываемо: 30 тысяч человек вместе исполняли гимн Украины. Такое единство, то, что многие украинцы вкладывают в эти слова одинаково важное значение, стало причиной, почему я решила остаться. Родители до последнего не знали, что я езжу на Майдан", - рассказала Романчук.

В начале Майдана она помогала на кухне, позже стала "девушкой, которая носит чай и кофе" мужчинам до баррикад.

"Туда было идти опасно, но пускали. Тогда я влюбилась в волонтерство. Когда протягивала кому-то стакан чая, в глазах людей была невероятная благодарность. Бывало, что работала 24-26 часов без перерыва", - отметила художница.

18 февраля 2014-го Романчук получила ранения.

"Была связная: на позицию приносила бронежилеты или какие-то другие вещи. Под вечер осталась у баррикад рядом с Домом профсоюзов. Ребят со щитами, которые стояли впереди, было мало. Позади стояли люди и снимали все на телефоны. Оттягивали их оттуда. Искала взглядом своих. И вдруг - под ноги мне прилетела светло-шумовая граната. Я стояла на проходе и понимала: если упаду где-то здесь, то буду мешать другим. После этого потеряла сознание", - вспоминала она.

"Какие-то ребята отнесли меня в медпункт. Помню взгляд медсестры, как она начинает плакать. А я ее успокаивала. Говорила: "Не переживайте. Все хорошо. Так случается". У меня было полсотни рваных ран на ногах и животе", - добавила Романчук.

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Воспоминания участников Революции достоинства читайте в свежем выпуске журнала "Країна".

Частный предприниматель Богдан Брич из Тернополя поехал в столицу в ноябре 2013 года. Во время Революции достоинства входил в состав 4-й казацкой сотни самообороны.

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Дата
19
февраля

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