Советуют не выходить из дома: показали последствия аномального снегопада во Львове

Фото: Валерий Шмаков

Во Львове от ночи 11 февраля продолжается сильный снегопад, в результате которого замело улицы, на дорогах образовались пробки и частично остановились трамваи.

Сегодня во Львове выпало 35 см снега, написал в telegram-канале городской голова Андрей Садовый.

В Гидрометцентре говорят, что сегодня в городе должна выпасть месячная норма осадков. С 6 по 10 февраля уже выпало 132% месячной нормы. Также в ближайшие дни на Львовщине температура воздуха опустится до - 20 градусов.

Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендовал объявить пятницу, 12 февраля, выходным. Школы города переходят на дистанционное обучение. Но будут открыты для учеников, не имеющих с кем остаться дома. Детские сады будут работать в режиме дежурных групп.

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В мэрии призывают горожан по возможности не выходить из дома и работать дистанционно. А водителей подвозить других людей.

И хотя коммунальные службы работают в усиленном режиме, горожане жалуются на то, что им трудно передвигаться по улицам, которые недостаточно расчищаются. Часто жители сами берут лопаты и берутся помогать дворникам. До освобождения улиц от снежных заносов привлекли нацгвардейцев, работников горсовета, рынков и строительных компаний.

Пользователи соцсетей шутят из высокопоставленных чиновников мэрии, которые собственноручно перед телекамерами откидали снег лопатами в центре Львова. Также сравнивают нынешний снегопад с холодным мартом 2013 года, когда из-за снежного коллапса в городе почти остановился общественный транспорт.

Больше недели в Украине бушует непогода, большинство городов заваливает снегом, на дорогах гололед. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится еще до конца февраля.