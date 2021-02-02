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вторник, 02 февраля 2021 15:44

Тротуары засыпали кофейной гущей - как Львов спасается от гололеда
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В парке "700-летия Львова" дорожки посыпали кофейной гущей.
Фото: city-adm.lviv.ua
В парке "700-летия Львова" дорожки посыпали кофейной гущей.
В парке "700-летия Львова" дорожки посыпали кофейной гущей.
В парке "700-летия Львова" дорожки посыпали кофейной гущей.
В парке "700-летия Львова" дорожки посыпали кофейной гущей.

Во Львове дорожки посыпали кофейной гущей, чтобы уберечь прохожих от гололеда.

Первым местом, где применили этот экспериментальный метод, стал парк 700-летия Львова. Кофейную гущу предоставили 2 крупные сети львовских кофеен, сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

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"Кофейная гуща имеет абразивные свойства и эстетичный вид в парке, потому что здесь природная среда, и сырье темного цвета на снегу восприниматься органично. Кроме того, кофейная гуща обладает полезными свойствами - улучшает качество почвы, положительно влияет на зеленые насаждения и не влияет негативно на лапки домашних любимцев", - сказала советница львовского мэра Ирина Оршак.

Если эксперимент окажется удачным, то гущей будут посыпать дорожки во всех парках.

Инициаторкой проекта стала Ирина Оршак. Такой метод местные власти переняли у Соединенного Королевства, где в некоторых местах с гололедом борются кофейной гущей

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