Как долго погода будет мучить украинцев метелями и морозом

В Украине ожидают сильные морозы и метели. Фото: unsplash.com

Больше недели в Украине бушует непогода, большинство городов заваливает снегом, на дорогах гололед. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится еще до конца февраля.

"Ждем подряд еще 2 циклона. 1-й будет менее активным. А 12-13 февраля - сильнее. В западных и северных областях прогнозируем большие снегопады. В центральных и восточных областях будет мокрый снег, на юге - дождь. Не обойдется без гололеда, налипания мокрого снега и сильных порывов ветра до 20 метров в секунду. В большинстве областей даже метели", - сказала Gazeta.ua синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

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Наиболее холодно будет после 15 февраля. По словам синоптика, снегопады прекратятся, но ударят морозы по всей территории страны. На севере, западе отметки термометров будут опускаться до -18°С, местами до -24°С.

С 20 февраля мороза начнут отступать. Будет незначительная оттепель.

10 февраля в западных, северных и центральных областях Украины снег, местами значительный. В Кировоградской и Днепропетровской областях днем ​​с дождем. В южных и восточных областях небольшой, местами умеренный дождь. На дорогах страны, кроме юго-востока, гололедица.