И метель, и дождливо: погода испытывает украинцев

10 февраля в Украине будут сохраняться сложные погодные условия. Фото: t.me/KyivCityOfficial

10 февраля в западных, северных и центральных областях Украины - снег, местами значительный снег, в Кировоградской и Днепропетровской областях днем ​​с дождем. В южных и восточных областях небольшой, местами умеренный дождь.

В центральных областях местами гололед, на дорогах страны, кроме юго-востока, гололедица, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Ветер - юго-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-18 м/с.

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Температура днем ​​2-7° мороза, в центральных, восточных, Закарпатской областях и на высокогорье Карпат 0-5° тепла. В южных областях 6-11° тепла, на юге Одесской области - 10-15° тепла.

На Киевщине днем ​​ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура - 3-5° мороза.

В конце февраля в Украине впервые действительно потеплеет. Но задержится тепло ненадолго, в марте придет мороз и снег. А апрель и май будут экстремальными из-за большого количества дождей.