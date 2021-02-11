Украину ожидает новая порция непогоды. Каким областям приготовиться

11-12 февраля в Украине будут сохраняться сложные погодные условия. Фото: t.me/KyivCityOfficial

По Украине проходят два циклонические образования разной активности.

Они приведут к значительным осложнениям погодных условий, преимущественно в западных и северных областях, рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

11 февраля в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях значительный снег, мокрый снег налипание мокрого снега, местами гололед. В западной части порывы ветра 15-20 м/с, метели. В Карпатском регионе сильный дождь и мокрый снег. В течение дня -4 +3 градуса, на севере и северо-западе местами до -4-7 градусов, в южной части +5 +10.

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12 февраля во северных, центральных, Одесской, Николаевской областях значительный снег, метели, снежные заносы, в Одесской, Николаевской областях образования снежного покрова. В центральных, восточных и юго-восточных областях местами налипание мокрого снега, гололед.

Порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах страны, кроме юго-востока, гололедица.

Прирост снега в западных, северных областях 10-20 см, в южных, центральных областях 10-15 см, в восточных областях 5-7 см.

В конце февраля в Украине впервые действительно потеплеет. Но задержится тепло ненадолго, в марте придет мороз и снег. А апрель и май будут экстремальными из-за большого количества дождей.