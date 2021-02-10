Коммунальщик запряг в сани лошадь и чистил от снега улицы

Видео, как мужчина не просто ездит по улицам, но и чистит их, в соцсети выложили очевидцы Фото: pixabay.com

В Бродах Львовской области комунальщик запряг в сани лошадь и чистил от снега улицы.

Видео, как мужчина не просто ездит по улицам, но и чистит их, в соцсети выложили очевидцы, пишет tsn.ua. Эта идея им понравилась, поэтому они предложили, чтобы коммунальное предприятие выдало работнику премию за находчивость.

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На Львовщине выпало до 30 см снега, и синоптики прогнозируют, что будет идти снег там до конца недели.

В конце февраля в Украине впервые действительно потеплеет. Но задержится тепло ненадолго, в марте придет мороз и снег. А апрель и май будут экстремальные из-за большого количества дождей.