Коммунальщик запряг в сани лошадь и чистил от снега улицы

 
Ексклюзивы
1/5
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Просмотров: 1026
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Просмотров: 243
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Просмотров: 846
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 603
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
2 Просмотров: 2529
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Просмотров: 10152
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1647
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 585
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 243
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Просмотров: 2340
Фото
Все фото
3
4
10
12
13
В заброшенном здании нашли тело мужчины с порезанной шеей
В заброшенном здании нашли тело мужчины с порезанной шеей
Двух мужчин расстреляли из охотничьего ружья: подробности
Двух мужчин расстреляли из охотничьего ружья: подробности
Пол площади залито краской: как выглядит памятник Бандере после акта вандализма
Пол площади залито краской: как выглядит памятник Бандере после акта вандализма
Тротуары засыпали кофейной гущей - как Львов спасается от гололеда
Тротуары засыпали кофейной гущей - как Львов спасается от гололеда
&quot;Тяжело, потому что убийцы не наказаны&quot;: во Львове почтили первых погибших на Майдане
"Тяжело, потому что убийцы не наказаны": во Львове почтили первых погибших на Майдане
Видео
Все видео
Коммунальщик запряг в сани лошадь и чистил от снега улицы
Коммунальщик запряг в сани лошадь и чистил от снега улицы
Депутаты подрались в прямом эфире: видео 18+
Депутаты подрались в прямом эфире: видео 18+
Создали необычную "автомобильную" елку
Создали необычную "автомобильную" елку
Школьник спас женщину, которая беспомощно лежала в своей квартире
Школьник спас женщину, которая беспомощно лежала в своей квартире
Власти Львова против карантина выходного дня
Власти Львова против карантина выходного дня
Интервью
1/5
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
Просмотров: 567
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Просмотров: 396
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Просмотров: 252
После деоккупации Крыму Украина не депортирует россиян
После деоккупации Крыму Украина не депортирует россиян
1 Просмотров: 774
Как приучить детей к работе
Как приучить детей к работе
Просмотров: 315
Колонка
Иван Столярчук
Иван Столярчук
09 февраля 2021
1 Просмотров: 612
Допотопна мова
– Почему взрослые любят все старое? – вигукує 11-річний хлопець. Напросився до нас із племінниками пограти у вибивного. ...
среда, 10 февраля 2021 10:46

Коммунальщик запряг в сани лошадь и чистил от снега улицы

  Комментировать
Коммунальщик запряг в сани лошадь и чистил от снега улицы
Видео, как мужчина не просто ездит по улицам, но и чистит их, в соцсети выложили очевидцы Фото: pixabay.com

В Бродах Львовской области комунальщик запряг в сани лошадь и чистил от снега улицы.

Видео, как мужчина не просто ездит по улицам, но и чистит их, в соцсети выложили очевидцы, пишет tsn.ua. Эта идея им понравилась, поэтому они предложили, чтобы коммунальное предприятие выдало работнику премию за находчивость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда в Украину придет весна: прогноз синоптика

На Львовщине выпало до 30 см снега, и синоптики прогнозируют, что будет идти снег там до конца недели.

В конце февраля в Украине впервые действительно потеплеет. Но задержится тепло ненадолго, в марте придет мороз и снег. А апрель и май будут экстремальные из-за большого количества дождей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коммунальщик запряг в сани лошадь и чистил от снега улицы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
февраля

Крестьянам дали год, чтобы пожить по-человечески

Изобретатель кубика Рубика составлял его больше месяца

Сгорел самый старый театр города

Майка Тайсона посадили за изнасилование

Каспаров победил компьютер в шахматы

Лавина похоронила десятки людей на горнолыжном курорте

Под Киевом разбился самолет. Никто не выжил

Самое читаемое
Журналистка продает интимные фото
Журналистка продает интимные фото
13
 Просмотров: 39520
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
5
 Просмотров: 37200
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; сняли обнаженной в бассейне
"Мисс идеальная грудь" сняли обнаженной в бассейне
5
 Просмотров: 36957
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
7
 Просмотров: 24822
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
10
 Просмотров: 20088
Львов
Родители оставили в квартире без еды троих детей и исчезли
Родители оставили в квартире без еды троих детей и исчезли Просмотров: 585
В заброшенном здании нашли тело мужчины с порезанной шеей
В заброшенном здании нашли тело мужчины с порезанной шеей
3
 Просмотров: 738
Двух мужчин расстреляли из охотничьего ружья: подробности
Двух мужчин расстреляли из охотничьего ружья: подробности
4
 Просмотров: 1917
В Украине нашли уникальный барельеф с изображением польского короля
В Украине нашли уникальный барельеф с изображением польского короля Просмотров: 630
В Украине отменили ряд авиарейсов
В Украине отменили ряд авиарейсов Просмотров: 261
Больше всего комментируют
4
Путин злоупотребляет властью, но "жить стало лучше" - опрос
4
Против Порошенко закрыли уголовное дело
2
Перемирия на Донбассе больше нет - Кравчук
1
Допотопна мова
1
Жену Медведчука внесли в "Миротворец"
Голосов: 11
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть