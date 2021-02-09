Снег, мороз и дождь: синоптикиня дала прогноз на весну

Также она прогнозирует "экстремальные" апрель и май - падать много дождей. Фото: pixabay.

В конце февраля в Украине впервые действительно потеплеет.

Но задержится тепло ненадолго, в марте придет мороз и снег, заявила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова в эфире телеканала "Україна 24".

Также она прогнозирует "экстремальные" апрель и май - будет падать много дождей.

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"Это все неустойчивое - это в пределах 3-4 дней закончится и должны появится теплые воздушные массы, но кратковременные. Но уже таких похолоданий не будет, как сейчас. Февраль будет разный: 1-я половина холодная и снежная, а во 2-й половине появится кратковременная "весна". Экстремальные осадки в апреле-мае надо ждать", - отметила она.

В Украину несется южный циклон. Остается сложной ситуация на дорогах и тротуарах. 10 февраля осадки предполагаются в большинстве областей.