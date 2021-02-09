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вторник, 09 февраля 2021 12:52

В Украину несется мощный циклон

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В Украину несется мощный циклон
Киев в среду также будет встречать очередной циклон. Фото: pixabay.com

В Украину несется южный циклон. Остается сложной ситуация на дорогах и тротуарах.

10 февраля осадки предполагаются в большинстве областей, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Снег более вероятен в западных и северных областях, на Прикарпатье и в Карпатах снег с дождем. Мокрый снег и дождь прогнозируют также на востоке и в центре Украины. В южной части осадки ожидаются на Запорожье. Ветер северо-восточный, порывистый.

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В северной части страны и в большинстве западных областей днем предполагают -3...9°С. На юго-западе, вокруг Карпат в пределах +3...-3°С. В центральных областях и на востоке +4...-4°С. В южной части страны +4...8°С, в Крыму до +12°С.

Киев в среду также будет встречать очередной циклон. Наибольшая вероятность снегопада в столице будет завтра утром. С воскресенья осадки будут ослабевать, но морозы серьезно усилятся.

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В этом году на февраль в Украине выпадает 8 официальных выходных. Традиционно в этом месяце отмечают такие большие религиозные праздники, как Сретение Господне, Святителя Григория Богослова и Собор трех святителей.

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Дата
09
февраля

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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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