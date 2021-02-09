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вторник, 09 февраля 2021 08:22

Февральская погода не устает удивлять

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9 февраля в Украине не утихает непогода и сильные метели.

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют снег в большинстве областей, дожди, штормовой ветер и гололед на дорогах.

В центральных регионах страны обещают налипание мокрого снега. На Закарпатье и юге утром возможны мокрый снег и дожди. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. В западных регионах порывы будут достигать 15-20 м/с.

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Температура воздуха днем 0...-5°С. На Закарпатье столбики термометров покажут от +6...12°С. В центральных областях температура в пределах 0...+5°С. На северо-востоке страны и в северной части температура опустится до -5°С.

Автор: meteo.gov.ua
 

В Киеве сегодня облачно с прояснениями. Синоптики обещают, что днем будет снежить. На дорогах гололед. Скорость северо-восточного ветра составит 7-12 м/с. Температура воздуха в пределах -2...5°С.

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В этом году на февраль в Украине выпадает 8 официальных выходных. Традиционно в этом месяце отмечают такие большие религиозные праздники, как Сретение Господне, Святителя Григория Богослова и Собор трех святителей.

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Дата
09
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