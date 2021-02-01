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понедельник, 01 февраля 2021 09:17

Сколько украинцы будут отдыхать в феврале: праздники и выходные

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Сколько украинцы будут отдыхать в феврале: праздники и выходные
В последний зимний месяц украинцы официально будут отдыхать только по субботам и воскресеньям. Фото: pixabay.com

В этом году на февраль в Украине выпадает 8 официальных выходных. Традиционно в этом месяце отмечают такие большие религиозные праздники, как Сретение Господне, День святого Валентина, Святителя Григория Богослова и Собор трех святителей.

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В последний зимний месяц украинцы будут официально отдыхать лишь по субботам и воскресеньям. Это 6-7, 13-14, 20-21, а также 27-28 февраля. Но в феврале есть ряд праздников и дат, о которых стоит помнить:

2 февраля - День сурка;

4 февраля - Всемирный день борьбы с раком;

6 февраля - Международный день бармена;

9 февраля - Международный день стоматолога;

11 февраля - Всемирный день больного;

14 февраля - День Святого Валентина и День компьютерщика;

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15 февраля - Международный день онкобольного ребенка, Сретение Господне;

17 февраля - День спонтанного проявления доброты, а также день кота в Европе;

19 февраля - начало Великого поста, День Государственного герба Украины;

20 февраля - День Героев Небесной сотни;

21 февраля - Международный день родного языка;

24 февраля - 1 марта - Масленица;

28 февраля - День штурманской службы авиации ВСУ.

День презерватива будут праздновать 13 февраля. Правильно, что праздник отмечают накануне Дня Святого Валентина, ведь это нужное напоминание о безопасности.

Дополнительных государственных выходных на все эти праздники не будет.

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В 2020 году ко Дню влюбленных преимущественно покупали практичные подарки. Лидерами стали матрасы, сковороды, брелоки и вазы.

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Дата
01
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