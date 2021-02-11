На 9 трассах запретили движение грузовиков

Водителей грузовиков призывают пользоваться площадками для отстоя, расположенными вдоль государственных трасс. Фото: obozrevatel.com

Из-за гололеда и сильных снегопадов на 9 трассах Львовщины, Ивано-Франковщины и Закарпатья ограничили движение грузовиков.

С 9:00 движение крупногабаритных транспортных средств ограничили на дорогах: М-06 Киев-Чоп от Гамалеевки до Николаева, М-09 Тернополь-Львов-Рава-Русская, М-10 Львов-Краковец, М-11 Львов-Шегини, Н-13 Львов-Самбор-Ужгород, Н-17 Львов-Радехов-Луцк и Р-15 Ковель-Владимир-Волынский-Червоноград-Жовква, сообщают в патрульной полиции Львовской области.

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Ограничения ввели также на трассе Мукачево-Львов, на участке от Рогатина до границы со Львовщиной, а также на участке трассы Киев-Чоп, от Свалявы до границы Львовской области в Нижних Воротах. Дополнительно будут ограничивать движение грузовиков и пассажирских автобусов, если те будут мешать работе спецтехники.

Водителей грузовиков призывают пользоваться площадками для отстоя, которые расположены вдоль государственных трасс.

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Украиной проходят 2 циклонические образования различной активности. Они приведут к значительным осложнениям погодных условий, преимущественно в западных и северных областях. 11 февраля в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях значительный снег, местами с налипанием, гололед.