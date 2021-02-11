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четверг, 11 февраля 2021 02:15

Обозначили дороги, где действуют ограничения на движение грузовиков

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Автор: Киев Оперативный
 

На дорогах Украины продолжают действовать ограничения движения крупногабаритных транспортных средств на въезд в г. Киев на автодороге (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М -07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь).

11 февраля проезд на дорогах общего пользования обеспечен, говорится на сайте ГСЧС.

К чистке дорог от Службы автомобильных дорог привлечено около 1600 человек и 1200 единиц техники.

На въездах в г. Киев продолжают функционировать 8 пунктов обогрева ГСЧС (оказана помощь около 300 гражданам).

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Для мониторинга ситуации на случай осложнения погодных условий и оказания помощи, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях на перевалах от ГСЧС привлечено 10 человек и 6 единиц техники.

Как известно, с 7:00 утра 11 февраля будет действовать ограничение въезда крупногабаритного транспорта в Киев.
Ограничения вводят для уменьшения количества пробок и обеспечения движения снегоуборочной техники.

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