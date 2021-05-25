Сотрудников лаборатории Ухань госпитализировали от коронавируса еще в октябре 2019 - разведка США

Разведка США заявила, что коронавирус появился в лабораториях Уханя. Фото: Reuters

Некоторые исследователи Уханьского института вирусологии в Китае заболели неизвестной болезнью в ноябре 2019 - за месяц до первого официально зарегистрированного случая коронавируса - и даже были госпитализированы.

Имеющиеся данные подтверждают уверенность в том, что вирус, скорее всего, возник естественным образом, в результате контакта между животными и людьми. Но это все еще не исключает возможности того, что вирус возник в результате случайной утечки из лаборатории, сообщает разведка США.

Нынешние и бывшие сотрудники разведки рассказали, что идея о том, что вирус был случайно выпущен из лаборатории в Ухане, является разумной, но нет достоверной оценки такой возможности.

Юань Чжимин, директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности, которая является частью Уханьского института вирусологии, категорически заявил, что отчет разведки США является ложью.

"Я читал это, это полная ложь. Эти утверждения безосновательны. Лаборатория не знала об этой ситуации, и я даже не знаю, откуда такая информация ", - сказал он таблоиду Global Times.

Чжао Лицзяне, официальный представитель министерства иностранных дел Китая обвинил США в "раздувании теории относительно утечки из лаборатории" и отметил, что эксперты уже пришли к соглашению в маловероятности этой теории.

"Во время визитов в Китай эксперты единодушно согласились с тем, что обвинения в утечке в лаборатории крайне маловероятны", - сказал он.

Одной из серьезных проблем в поисках правды о происхождении вируса является именно доступ к упомянутой лаборатории. Китай оттерминовывал доступ к международным исследователям в течение месяцев после первоначальной вспышки, ставя под сомнение возможность установления истины. К тому же исследователям не позволяли просматривать выходные журналы данных, которые, по мнению ученых, будут иметь решающее значение для понимания происхождения вируса.

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Эксперты ВОЗ по итогам расследования в феврале 2021 заявили, что утечка коронавируса из лаборатории настолько маловероятна, что от рассмотрения гипотезы в будущих исследованиях лучше отказаться.